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Nacional

Castiga la opinión pública a Rocha Moya tras acusación de EUA

Un estudio señala que la mayoría de los encuestados considera creíbles las acusaciones contra el gobernador y percibe un impacto político para la 4T

  • 07
  • Mayo
    2026

El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un problema político de alcance nacional, de acuerdo con una encuesta de Polister Encuestadora que muestra un deterioro en la percepción pública y un impacto directo sobre Morena.

El estudio revela que el 76.5% de los encuestados ha escuchado o visto información relacionada con el caso, lo que confirma el nivel de exposición que ha alcanzado en la agenda pública.

Entre quienes dijeron estar informados, el 60.0% considera creíbles los señalamientos sobre presuntos vínculos del mandatario con el crimen organizado. En contraste, el 22.8% rechaza las acusaciones y un 17.2% no fija postura.

El daño político no se limita al gobernador sinaloense. La encuesta muestra que el 79.9% de las personas informadas considera que el escándalo afecta la imagen de Morena, y dos terceras partes de ese grupo perciben un impacto severo para el partido gobernante.

Sobre el futuro político de Rocha Moya, el 53.0% opina que debería renunciar de manera definitiva, mientras que el 40.1% considera viable su regreso si logra demostrar su inocencia.

El estudio también exhibe una fractura en la confianza institucional. El 46.8% preferiría que el caso fuera juzgado en Estados Unidos, frente a un 45.0% que considera que debe resolverse en México, reflejando dudas sobre la capacidad de las autoridades nacionales para conducir el proceso.

Además, el 71.9% de los encuestados cree que podrían surgir acusaciones contra otros funcionarios relacionados con la llamada Cuarta Transformación, mientras que solo el 18.3% considera que se trata de un hecho aislado.

Ana Milagros Oreja, directora de la firma encuestadora, sostuvo que la velocidad con la que se consolidó una opinión mayoritaria muestra que el tema ya trascendió el plano individual y se convirtió en una narrativa política con efectos más amplios.

La encuesta se realizó a nivel nacional mediante entrevistas telefónicas automatizadas a mil personas adultas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±3.1%. Los resultados corresponden únicamente al segmento que declaró estar informado sobre el caso.

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El gobierno de Estados Unidos presentó el pasado miércoles 29 de abril una acusación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más por delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tanto el gobernador como el resto de los funcionarios realizaron diversos actos delitivos relacionados con armas de fuego y narcotráfico, así como la facilitación del trasiego de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina con dirección a Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses señalaron que el mandatario estatal asistió a reuniones donde se encontraban líderes del crimen organizado para apoyar sus actividades ilícitas.


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