Felipe VI reconoce abusos durante la conquista de América

El rey Felipe VI afirmó este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" durante la conquista de América, aunque pidió que estos hechos sean comprendidos "en su justo contexto" y con un análisis objetivo, evitando un "excesivo presentismo moral".

Las declaraciones se dieron durante su visita a la exposición 'La mujer en el México indígena', que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo, acompañado del embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Durante el recorrido, el monarca señaló que estudiar la historia con los valores actuales "obviamente no puede hacernos sentir orgullosos", pero que es fundamental extraer lecciones de los abusos y controversias morales que surgieron en la administración del poder desde los primeros días de la conquista.

"Los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias… hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", indicó Felipe VI.

El rey destacó que conocer estos hechos permite valorar la historia y la cultura mestiza que surgió en América, la cual, aseguró, contribuye a la identidad actual de México y España.

La exposición y la cultura indígena

La muestra, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura de México, en colaboración con instituciones españolas como el Instituto Cervantes y la SEGIB, profundiza en el papel de las mujeres indígenas desde la época prehispánica.

Felipe VI recorrió piezas como la pareja de guerreros de Tehuacán, la sacerdotisa de Palenque y un portaincensario maya, y resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan el legado de estas culturas.

Por su parte, el embajador Ordaz Coppel subrayó la grandeza de los pueblos originarios y la historia compartida entre México y España, mientras que la directora del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo, destacó la relevancia de visibilizar a las mujeres de estas civilizaciones.

Reconocimiento y tensiones diplomáticas

El reconocimiento de los abusos históricos llega en un contexto donde México ha buscado previamente un pedido de perdón oficial, solicitado al rey Felipe VI por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca fue respondido.

En 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la necesidad de reconocer la violencia de la conquista, calificando de "símbolo" la participación de los reyes de España en eventos culturales que honran a los pueblos originarios.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, coincidió en que a lo largo de la historia compartida ha habido "dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios, y consideró que es "justo reconocerlo y lamentarlo", buscando un equilibrio entre memoria histórica y contexto cultural.

Comentarios