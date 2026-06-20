Personal de rescate realizó recorridos pie a tierra a lo largo de diversos tramos del canal Valle Verde y en la zona donde este converge con el Topo Chico

Inicio / Nuevo León / Sigue búsqueda de menor arrastrado por la corriente en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Monterrey mantienen la búsqueda de un menor de edad que fue arrastrado por la corriente del Canal del Águila durante la tarde del viernes en la colonia Paseo de las Mitras.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo inició a las 16:37 horas luego de que acompañantes del adolescente informaran que éste ingresó al cauce para intentar recuperar una sandalia que había sido arrastrada por el agua. En ese momento perdió el equilibrio, cayó al cuerpo de agua y fue llevado por la fuerte corriente.

Las labores de localización se concentraron en el Canal del Águila, a la altura de la calle Valeriana, entre Rigoletto y Parcifal, desde donde se desplegó un amplio operativo de búsqueda.

Personal de rescate realizó recorridos pie a tierra a lo largo de diversos tramos del canal y en la zona donde este converge con el Arroyo Topo Chico. Además, se efectuaron sobrevuelos con aeronaves no tripuladas para ampliar el área de inspección.

Durante la jornada, los rescatistas recorrieron un total de 5.7 kilómetros por tierra y aproximadamente 6 kilómetros mediante vigilancia aérea con dron; sin embargo, hasta el cierre de las actividades no se obtuvieron resultados positivos para la localización del menor.

Protección Civil informó que las corporaciones de San Nicolás, Apodaca y Pesquería fueron notificadas sobre el incidente y permanecen atentas ante la posible aparición del adolescente en los cauces que atraviesan sus respectivos municipios.

Las maniobras fueron reanudadas este sábado a las 06:00 horas por personal de Protección Civil de Monterrey, que continúa con los trabajos para tratar de localizar al adolescente.