México, por la cima… y por el boleto para la fase final

Minuto a minuto

Se acaba el partido

México se lleva los tres puntos en Guadalajara y es más líder que nunca

Minuto 90

Agregan 6 minutos

Minuto 87

México 1-0 Corea del Sur

"Tala" Rangel se convierte en el héroe al detener en la línea un cabezaso.

Minuto 84

México 1-0 Corea del Sur

México quema todas sus naves

Entra César Huerta por Julián Quiñones

Minuto 80

México 1-0 Corea del Sur

México responde a los cambios surcoreanos

Entra Israel Reyes por Roberto Alvarado

Entra Santiago Gimenéz por Raúl Jimenéz

Minuto 77

México 1-0 Corea del Sur

Corea quema todas sus naves

Entra Cho Gue-sung por Kim Moon-hwan

Minuto 74

México 1-0 Corea del Sur

Raúl se pierde el segundo

Kim Seung-Gyu tapó el tiro del delantero de los Wolves y le quitó la oportunidad de anotar el segundo de México y su segundo gol en mundiales.

Minuto 71

México 1-0 Corea del Sur

Corea hace dos cambios

Entra Eom Ji-sung por Kim Moon-hwan

Entra Yang Hyun-jun por Seol Young-woo



Minuto 70

México 1-0 Corea del Sur

México hace cambios

Entra Orbelín Pineda por Brian Gutierrez

Entra Obed Vargas por Luis Romo

Minuto 67

México 1-0 Corea del Sur

Llega la segunda pausa de hidtración.

Minuto 58

México 1-0 Corea del Sur

El primer pintado de amarillo es de Corea del Sur

Paik Seung-ho despues de hacer una falta en el medio del campo.

Minuto 57

México 1-0 Corea del Sur

Corea del Sur mueve sus piezas

Entra Hwang Hee-chan por Son Heung-Min

Entra Oh Hyeon-gyu por Lee Jae-sung

Minuto 50

México 1-0 Corea del Sur

Romo anota el que abre la lata

Después de un error garrafal del portero, Luis Romo se avivó y no perdonó para marcar su primer gol en mundiales.

Minuto 48

México 0-0 Corea del Sur

Gallardo perdona

El jugador del Toluca ganó un pase en profundidad hasta llegar al borde del área chica, pero terminó mandando su tiro por el costado de la red.

Inicia el segundo tiempo

Se termina el primer tiempo

México 0-0 Corea del Sur

Ambas selecciones no se hicieron daño pese a ser un juego con mucha intensidad.

Agregan 4 minutos

Minuto 45

México 0-0 Corea del Sur

Corea ya es más que México en el partido

Lee Jae-sung se quedó a centímetros de romper el cero al no alcanzar a conectar un centro que cruzó toda el área grande.

Minuto 40

México 0-0 Corea del Sur

Se vuelve a salvar el Tri

Seol Young-woo remató desde el borde del área chica, pero su disparo se fue desviado.

Minuto 23

México 0-0 Corea del Sur

Llega la primera pausa de hidtración.



Minuto 19

México 0-0 Corea del Sur

El Tri responde

Julian Quiñones remató de cabeza en el centro del área grande que terminó en las manos de Kim Seung-Gyu.

Minuto 15

México 0-0 Corea del Sur

Se salva México

Edson Álvarez sacó en la línea un disparo bombeado por parte de Son Heung-Min.

Minuto 7

México 0-0 Corea del Sur

El Tri termina su segunda jugada pero es tiro a las manos del meta coreano.



Minuto 6

México 0-0 Corea del Sur

El Tri logra su primer tiro a puerta pero es a las manos de Kim Seung-Gyu.

Minuto 4

México 0-0 Corea del Sur

Primer saque de meta para los coreanos.

Inicia el primer tiempo

México, por la cima… y por el boleto para la fase final

Este jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas, en la cancha del Estadio Guadalajara, la Selección Mexicana de Futbol se mide a Corea del Sur en duelo del Grupo A, en la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

Ambos cuadros tienen tres puntos y lucharán por la cima del sector.

Este será el duelo 20 entre ambos conjuntos; en los 19 anteriores, el Tricolor tiene siete victorias, por ocho de los asiáticos y cuatro empates, con 35 goles para los aztecas y 25 de los coreanos.

De ganar los aztecas, prácticamente calificarán a dieciseisavos de final y se apoderarán de la cima del grupo, ya que en caso de perder en la fecha 3, combinado con una victoria de Corea en la jornada 3, México seguirá en la cima por el primer criterio de desempate, que es la confrontación entre ambos cuadros.

Los verdes vienen de vencer 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en la Fecha 1, misma en la que Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara.

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