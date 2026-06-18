México, por la cima… y por el boleto para la fase final
Sigue aquí el minuto a minuto del juego entre el Tricolor y Corea del Sur, de la Jornada 2 de la Fase de Grupos en el Estadio Guadalajara
- 18
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Junio
2026
Minuto a minuto
Se acaba el partido
México se lleva los tres puntos en Guadalajara y es más líder que nunca
Minuto 90
Agregan 6 minutos
Minuto 87
México 1-0 Corea del Sur
"Tala" Rangel se convierte en el héroe al detener en la línea un cabezaso.
Minuto 84
México 1-0 Corea del Sur
México quema todas sus naves
Entra César Huerta por Julián Quiñones
Minuto 80
México 1-0 Corea del Sur
México responde a los cambios surcoreanos
Entra Israel Reyes por Roberto Alvarado
Entra Santiago Gimenéz por Raúl Jimenéz
Minuto 77
México 1-0 Corea del Sur
Corea quema todas sus naves
Entra Cho Gue-sung por Kim Moon-hwan
Minuto 74
México 1-0 Corea del Sur
Raúl se pierde el segundo
Kim Seung-Gyu tapó el tiro del delantero de los Wolves y le quitó la oportunidad de anotar el segundo de México y su segundo gol en mundiales.
Minuto 71
México 1-0 Corea del Sur
Corea hace dos cambios
Entra Eom Ji-sung por Kim Moon-hwan
Entra Yang Hyun-jun por Seol Young-woo
Minuto 70
México 1-0 Corea del Sur
México hace cambios
Entra Orbelín Pineda por Brian Gutierrez
Entra Obed Vargas por Luis Romo
Minuto 67
México 1-0 Corea del Sur
Llega la segunda pausa de hidtración.
Minuto 58
México 1-0 Corea del Sur
El primer pintado de amarillo es de Corea del Sur
Paik Seung-ho despues de hacer una falta en el medio del campo.
Minuto 57
México 1-0 Corea del Sur
Corea del Sur mueve sus piezas
Entra Hwang Hee-chan por Son Heung-Min
Entra Oh Hyeon-gyu por Lee Jae-sung
Minuto 50
México 1-0 Corea del Sur
Romo anota el que abre la lata
Después de un error garrafal del portero, Luis Romo se avivó y no perdonó para marcar su primer gol en mundiales.
Minuto 48
México 0-0 Corea del Sur
Gallardo perdona
El jugador del Toluca ganó un pase en profundidad hasta llegar al borde del área chica, pero terminó mandando su tiro por el costado de la red.
Inicia el segundo tiempo
Se termina el primer tiempo
México 0-0 Corea del Sur
Ambas selecciones no se hicieron daño pese a ser un juego con mucha intensidad.
Agregan 4 minutos
Minuto 45
México 0-0 Corea del Sur
Corea ya es más que México en el partido
Lee Jae-sung se quedó a centímetros de romper el cero al no alcanzar a conectar un centro que cruzó toda el área grande.
Minuto 40
México 0-0 Corea del Sur
Se vuelve a salvar el Tri
Seol Young-woo remató desde el borde del área chica, pero su disparo se fue desviado.
Minuto 23
México 0-0 Corea del Sur
Llega la primera pausa de hidtración.
Minuto 19
México 0-0 Corea del Sur
El Tri responde
Julian Quiñones remató de cabeza en el centro del área grande que terminó en las manos de Kim Seung-Gyu.
Minuto 15
México 0-0 Corea del Sur
Se salva México
Edson Álvarez sacó en la línea un disparo bombeado por parte de Son Heung-Min.
Minuto 7
México 0-0 Corea del Sur
El Tri termina su segunda jugada pero es tiro a las manos del meta coreano.
Minuto 6
México 0-0 Corea del Sur
El Tri logra su primer tiro a puerta pero es a las manos de Kim Seung-Gyu.
Minuto 4
México 0-0 Corea del Sur
Primer saque de meta para los coreanos.
Inicia el primer tiempo
México, por la cima… y por el boleto para la fase final
Este jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas, en la cancha del Estadio Guadalajara, la Selección Mexicana de Futbol se mide a Corea del Sur en duelo del Grupo A, en la Jornada 2 de la Fase de Grupos.
Ambos cuadros tienen tres puntos y lucharán por la cima del sector.
Este será el duelo 20 entre ambos conjuntos; en los 19 anteriores, el Tricolor tiene siete victorias, por ocho de los asiáticos y cuatro empates, con 35 goles para los aztecas y 25 de los coreanos.
De ganar los aztecas, prácticamente calificarán a dieciseisavos de final y se apoderarán de la cima del grupo, ya que en caso de perder en la fecha 3, combinado con una victoria de Corea en la jornada 3, México seguirá en la cima por el primer criterio de desempate, que es la confrontación entre ambos cuadros.
Los verdes vienen de vencer 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en la Fecha 1, misma en la que Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara.
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