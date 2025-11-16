Cerrar X
Nuevo León

Sofocan incendio de vehículo en Cerradas de Anáhuac

Un incendio vehicular registrado la tarde de este domingo fue controlado por elementos de Protección Civil y cuerpos de auxilio en la colonia Cerradas de Anáhuac, en el municipio de Escobedo.

El siniestro fue reportado en el cruce de Abeto y avenida República Mexicana. 

Al lugar también acudieron unidades de Proxpol, Protección Civil Escobedo, así como Bomberos Nuevo León, además de brigadistas de una empresa cercana que colaboraron en las labores.

Las autoridades informaron que, aunque las causas del incendio aún no han sido determinadas, el fuego fue sofocado por completo sin que se reportaran riesgos para la población ni personas lesionadas.


