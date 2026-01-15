Podcast
Whats_App_Image_2026_01_15_at_5_23_37_PM_1_1da9df79da
Nuevo León

Sofocan incendio de basura en las faldas del Cerro de la Silla

El incendio fue controlado en su totalidad y afectó un área aproximada de 30 metros cuadrados, por lo que no hubo mayor riesgo para la población

  • 15
  • Enero
    2026

La tarde de este jueves se registró un incendio de basura en las faldas del Cerro de la Silla, lo que movilizó a corporaciones de auxilio en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido alrededor de las 16:34 horas en el cruce de las calles El Potosí y Chipinque, en el fraccionamiento Collados de Guadalupe 3.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 5.24.33 PM.jpeg

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe ya se encontraban realizando labores para sofocar el fuego, el cual se originó en un basurero clandestino. 

El incendio fue controlado en su totalidad y afectó un área aproximada de 30 metros cuadrados.

Las autoridades descartaron que se tratara de un incendio forestal, así como riesgos para la población cercana. 


Comentarios

Etiquetas:
