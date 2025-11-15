Cerrar X
Nuevo León

Sofocan conato de incendio en vehículo en el Centro de Monterrey

De acuerdo con la corporación estatal, el conductor explicó que circulaba con normalidad cuando escuchó un tronido y comenzó a salir humo del área de la batería

Protección Civil de Nuevo León atendió este sábado un conato de incendio registrado en un vehículo en el cruce de la avenida Madero Oriente y J. G. Leal, en el Centro de Monterrey. 

De acuerdo con la corporación estatal, el conductor explicó que circulaba con normalidad cuando escuchó un tronido y comenzó a salir humo del área de la batería. 

Personal de negocios ubicados en la zona acudió de inmediato para apoyarlo con extintores de polvo químico seco, logrando controlar las llamas antes de que se propagaran.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas. 

Posteriormente, elementos de Protección Civil Municipal y estatal arribaron al sitio para sofocar por completo el conato y eliminar los riesgos.


