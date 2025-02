Solicitan reubicar albergue para migrantes en Nuevo León

Miembros de la Brigada Anti Baches del Carmen presentaron un pliego petitorio ante el Congreso del Estado y el Palacio de Gobierno, solicitando que se reconsidere la instalación del albergue para migrantes del programa “México te abraza” en otro municipio.

Argumentaron que la zona designada no cuenta con las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad y bienestar de los migrantes.

Pablo Peña, representante de la brigada, destacó la falta de infraestructura básica, como drenaje, calles transitables y escuelas en las colonias aledañas al polígono. Asimismo, denunció la alta contaminación y los riesgos derivados de la inseguridad en el municipio.

"No hay protección de parte del municipio para generar seguridad a los migrantes. El municipio tiene que ser responsable de todo eso y no lo está haciendo. Entonces nosotros sugerimos que cambie de ubicación porque no hay infraestructura ni circunstancias para que nuestros hermanos lleguen y se sientan tranquilos y seguros", declaró Peña.

Según el pliego petitorio, el polígono se encuentra a menos de 4 kilómetros de fuentes de contaminación, como una trituradora, basureros clandestinos y una gasera, además de estar rodeado de colonias sin servicios básicos ni condiciones dignas. También se reporta que la inseguridad es una constante en la zona, con frecuentes balaceras y extorsiones.

"Nuestra sugerencia es que se busque un lugar más apto para que los migrantes no se vean afectados", agregó Peña.

El gobierno federal inició hace unas semanas la adecuación de instalaciones en el municipio como parte del programa “México te abraza”, que busca recibir a migrantes deportados en distintos estados del país.

Sin embargo, los miembros de la brigada insisten en que El Carmen no reúne las condiciones necesarias para ser sede de esta iniciativa y llaman a reconsiderar la ubicación del albergue.

