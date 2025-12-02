Cerrar X
Tamaulipas

Cierran primaria en Victoria por falta de director y maestros

Padres cierran la Primaria Club de Leones en Ciudad Victoria, exigiendo personal directivo y maestros titulares. Solicitan cinco maestros antes de enero

  • 02
  • Diciembre
    2025

Padres de familia de la Primaria Club de Leones de Ciudad Victoria cerraron las instalaciones con cadena y candado para exigir un freno a las irregularidades que han afectado a la escuela durante los últimos cuatro años.

Claudia Rosales, madre de familia, lamentó el desinterés de la Secretaría de Educación ante esta preocupación de quienes pagan por un servicio educativo de calidad.

Los padres solicitan la asignación inmediata y definitiva de personal directivo, así como la designación de cinco maestros titulares antes del reinicio de clases en enero de 2026.

También demandan garantías de que estas asignaciones serán estables y permanentes, evitando la rotación constante que perjudica el proceso educativo.

Aseguraron que su movimiento es respetuoso y pacífico, buscando exclusivamente defender el derecho fundamental de los estudiantes a recibir una educación digna y de calidad. Confiaron en que las autoridades atenderán esta situación con la seriedad y urgencia que merece.

Cabe destacar que, tras innumerables intentos por construir un ambiente favorable para los estudiantes, se tomó la decisión de interrumpir las actividades escolares en el plantel en ambos turnos, con la firme intención de que sus peticiones sean escuchadas.

Por su parte, la maestra María Yolanda Urbina García, jefa de sector número 10, aseguró que el tema de la dirección de la escuela ya está resuelto.

El secretario de educación, Miguel Ángel Valdéz García, dará posesión este miércoles por la mañana a la maestra María Eugenia Loredo como directora titular de la Primaria Club de Leones.

Actualmente, esta última se desempeñaba como directora de la Primaria Martín Luther King.

La jefa de sector también mencionó que no se ha suspendido el servicio educativo, ya que hay cinco maestros de contrato frente a grupo, mientras que los maestros titulares cuentan con un permiso sin goce de sueldo por un periodo de 12 meses.

Sin embargo, más de 350 estudiantes que conforman la matrícula están siendo afectados por el cierre de la institución y se quedarán sin maestro a partir del 19 de diciembre debido a que termina su contrato.


