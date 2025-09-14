Cerrar X
Nuevo León

Tendrá Escobedo visores ciudadanos para supervisar obras públicas

El municipio de Escobedo, encabezado por el alcalde tendrá a 144 vecinos como 'visores ciudadanos', con el objetivo de fomentar la participación ciudadana

  • 14
  • Septiembre
    2025

En un esfuerzo por fomentar la transparencia y la participación ciudadana, el municipio de Escobedo, encabezado por el alcalde Andrés Mijes tendrá a 144 vecinos como "visores ciudadanos". 

Estos residentes se unieron a los comités de participación Social y serán responsables de supervisar de cerca las obras públicas en sus colonias.

El alcalde tomó protesta a los nuevos integrantes en el patio central de la Presidencia Municipal. 

"Ustedes serán la voz, los ojos y el corazón en cada una de las obras que estemos ejecutando", dijo Mijes durante la ceremonia. 

"El trabajo de ustedes es invaluable y sabremos en tiempo real si hay detalles en las obras".

De acuerdo con el edil, la función de los visores ciudadanos consistirá en dar seguimiento a los trabajos, vigilar la correcta ejecución de los proyectos y reportar cualquier irregularidad a las autoridades. 

Este programa busca asegurar que las obras se realicen con calidad y en los plazos establecidos, beneficiando directamente a más de 345,000 residentes.

Cada miembro del Comité de Participación Social tendrá la tarea de vigilar 36 proyectos que actualmente se están llevando a cabo o que están por comenzar.

De acuerdo con Mijes, esta iniciativa refuerza el compromiso del municipio con la rendición de cuentas, permitiendo que los propios ciudadanos sean parte activa en la vigilancia de los recursos públicos y en la mejora de sus comunidades.

En el evento también estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales; el Secretario de Obras Públicas, Martiniano Rueda; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Eduardo Chávez; y el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Mario Morales.


