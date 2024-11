Tendrá NL que ‘soltar agua’ para pagar deuda con Estados Unidos

El agua que Nuevo León tiene almacenada, y que después de años por fin le ha garantizado cierta tranquilidad -si bien temporal- tras el paso del huracán Alberto, pudiera verse disminuida de forma importante porque parte de ésta se podría usar para pagar la deuda de líquido que México tiene con Estados Unidos.

O al menos, se usaría para compensar a Tamaulipas según los términos del tratado entre ambos estados, en el momento en que la presa Marte R. Gómez tuviera que vaciarse para cumplir con esta obligación internacional.

Y es que el pasado 7 de noviembre, las titulares de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de México y Estados Unidos, firmaron ante el embajador Ken Salazar el “Acta 331” en la cual, según el gobierno de Tamaulipas, se estableció que el adeudo ahora también se podrá pagar con las aguas de la cuenca del Río San Juan.

Dicha cuenca es donde están también las presas El Cuchillo y La Boca, de Nuevo León, y la Marte R. Gómez, de Tamaulipas.

El pago se haría vía la presa Marte R. Gómez, pero El Cuchillo y La Boca tendrían que ir enviando líquido conforme esta se vaya vaciando.

Si el trasvase fuera hoy, en el supuesto de que la Marte R. Gómez se vaciara por completo, Nuevo León tendría que aportarle 659 millones de metros cúbicos, de 1,173 millones que tiene actualmente, o sea el 56% de lo que tiene; esto porque El Cuchillo debe conservar arriba de 514 millones de metros cúbicos ante un eventual trasvase.

Meten a la cuenca del Río San Juan

Hasta antes de la firma del acta, el adeudo sólo se saldaba con aguas del Río Bravo y sus presas internacionales que son la Falcón, de Tamaulipas, y La Amistad, de Coahuila.

Esto ya provocó que el reclamo airado del gobierno de Tamaulipas cuyo gobernador, Américo Villarreal, le mandó una carta a la presidenta, Claudia Sheinbaum, con la que le pide suspender el acuerdo ya que compromete el abasto del 90% de su población de su zona fronteriza.

Hasta el momento, el gobierno de Nuevo León no ha emitido algún posicionamiento sobre el hecho.

Cada cinco años, México tiene que pagarle a Estados Unidos 2,158 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua; el actual ciclo se cierra el 25 de octubre del 2025 y el adeudo es de 1,200 Mm3 pues desde el 2019 se la ha ido abonando.

Actualmente, las dos presas internacionales están, en conjunto, al 16% de su capacidad pues sumando a las dos les caben 7,268 Mm3 de agua y tienen 1,227 Mm3 de líquido.

En entrevista con El Horizonte, el secretario de Recursos Hidráulicos para Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga, afirmó que el acta es “abusiva y absurda” y que a los estados nunca se les consultó sobre lo que contendrían la “letras chiquitas” del acuerdo.

Llamó a Nuevo León a sumarse para que “no se toque” el agua de ambos estados.

Hasta el momento, no se ha establecido cuánta agua aportarían las presas mencionadas.

“¿Cuánta (agua pondrá cada estado)? Tristemente lo acordarán las mismas personas que firmaron esta acta y nosotros estamos absolutamente inconformes.

“Debemos de estar alertas Nuevo León y Tamaulipas para evitarlo, nos debemos de permitir que toquen esas aguas para que se entreguen a Estados Unidos.

“Las presas de San Juan que se localizan en la cuenca de San Juan pues se llenan con aguas de San Juan cuando hay agua, entonces no están tomando agua del río San Juan sino de las presas que son parte de la cuenca del Río San Juan”, afirmó el funcionario.

El acuerdo lo firmó por parte de México la Comisionada de la CILA, Adriana Reséndez Maldonado y de Estados Unidos, María Elena Giner.

Las negociaciones del Acta 331 cuyo nombre es “Medidas para mejorar la confiabilidad y predictibilidad de las entregas de agua del Río Bravo, en beneficio de México y Estados Unidos” duraron 18 meses.

Quiroga Álvarez señaló que, de concretarse el uso de aguas nacionales, las consecuencias serán negativas porque nada garantiza que el otro año llueva en la región como ocurrió en este 2024.

“El señor gobernador ya fijó su posición de manera oficial ante la presidenta de la República, demostrando que es lo que se firmó viola la ley”, expresó.

Tamaulipas no pidió trasvase este año

Gracias a “Alberto” este año, Tamaulipas no exigió la cuota anual de agua pues no se reunieron las condiciones técnicas.

De hecho, esa presa está enviando agua al mar porque a diferencia de la Falcón, que está en niveles muy bajos, la Marte R. Gómez está al 122% de su capacidad.

A esta le caben 781.7 Mm3 de agua en su Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAME) y tiene 955.1 mm3.

Es decir, está arriba del nivel ordinario y cercano a su nivel extraordinario.

“Dónde metemos el agua, le estamos tirando el Río Bravo, no tenemos cómo controlar, tenemos la presa llena, sería una locura decir: ´dame agua, dame agua´, para no controlarla, y que se vaya al Bravo y del Bravo al mar, pues vamos a pelear trasvases, no tiene sentido”, afirmó el funcionario.

Este trasvase se hace cada 1 de noviembre.

Durante los días subsecuentes de “Alberto”, se estuvieron haciendo desfogues, pero Quiroga Álvarez afirmó que fue por seguridad de El Cuchillo y desconoce cuánta agua se envió.

