Tendrá Nuevo León grupos para alumnos con autismo en escuelas

La medida forma parte de la nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León, publicada oficialmente a finales de abril de este año

A partir del próximo ciclo escolar, los planteles de educación básica de la Secretaría de Educación del Estado comenzarán a implementar de manera gradual grupos de atención especializada dirigidos a estudiantes con diagnóstico de trastorno del espectro autista y otras condiciones de la neurodiversidad, informó el gobernador, Samuel García.

La medida forma parte de la nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León, publicada oficialmente a finales de abril de este año.

Entre los aspectos más relevantes de la legislación destaca el tema de la inclusión, lo que obliga a las escuelas a realizar adecuaciones en sus instalaciones y garantizar apoyos para estudiantes con discapacidad y condiciones de la neurodiversidad.

Durante la inauguración del nuevo Centro Estatal para la Atención de las Personas con Condición del Espectro Autista y otras Condiciones de la Neurodiversidad, García Sepúlveda aseguró que a partir del próximo semestre se irán implementando los grupos espaciales.

“Estamos con la nueva ley garantizando que haya educación incluyente a la neurodivergencia. Eso no existía en Nuevo León. Sabíamos, había escuchado alguna vez de casos de alguna familia pudiente que decía: ‘Pues yo no tengo bronca porque llevo un maestro sombra o pago un extra en escuela privada para que vaya mi hijo con autismo’; esa era la realidad, esa es la realidad y ahora nos pusimos el reto de decir: lo que cueste, porque son neoloneses, todas las escuelas deben de tener estos grupos especiales, equipo especial y maestros capacitados”, expresó el mandatario estatal.

Al evento también asistió el secretario de Educación del Estado, Juan Paura, quien acompañó al mandatario en la inauguración del nuevo espacio que también ayudará a ser un lazo entre la comunidad educativa para las familias de menores y adolescentes que viven con dichas condiciones.