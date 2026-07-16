Rodrigo Hernández se integra a la Sala Regional del TSJE

La Sala Regional del TSJE en La Laguna tendrá nueva integración tras la designación de Rodrigo Hernández González y el relevo en la presidencia

La renuncia de José Ignacio Máynez Varela como presidente de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en la Laguna para integrarse al equipo del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, motivó a que Rodrigo Hernández González entre al relevo para ocupar un lugar en la Sala Regional.

Aprueban designación en sesión del TSJE

Durante la novena sesión del TSJE, el presidente del Poder Judicial, Miguel Felipe Mery Ayup, puso a consideración del pleno la designación de Hernández González como integrante de la Sala Regional, que complementan las magistradas Yezka Garza Ramírez y la magistrada María Luisa Valencia García.

El nuevo integrante de la Sala Regional es titular de la Notaría Pública No. 113 en Ramos Arizpe, y se ha desempeñado como regidor dentro del Cabildo de Saltillo en 2023, donde sustituyó Diego Rodríguez Canales, actual Subsecretario de Gobierno e Imagen Institucional del Gobierno del estado, cuando éste solicitó licencia indefinida precisamente para integrarse al gabinete estatal.

Asumirá funciones en agosto

El acuerdo que se aprobó durante la sesión del TSJE también señala que Garza Ramírez asumirá la presidencia de la Sala, en el lugar de Máynez Varela, y que Hernández González rendirá protesta el próximo 3 de agosto, una vez que concluya el periodo vacacional del Poder Judicial.