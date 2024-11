Tendrá Nuevo León un invierno seco... ¡y helado!

Después de las tormentas, llegará a Nuevo León un otoño-invierno reseco, pues se pronostica que las lluvias estarán por debajo del promedio histórico y de las registradas en el mismo periodo del año pasado.

Luego de un verano con lluvias abundantes que saciaron la sed del estado, colmando a las presas y los mantos freáticos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estima que de noviembre a enero caerá casi 40% menos lluvias que las que marca el promedio histórico, y casi 70% menos de las registradas en esos meses de 2023 y 2024.

Además, se prevé que haya fríos muy intensos por debajo de los cero grados, que ocasionarán “heladas negras”. Esto es que, ante la ausencia de humedad, las plantas se “congelen y se quemen” con su propia agua.

La escasez de lluvias se debe, según explicó la meteoróloga de la Conagua en el estado, Dulce Cruz Torres, a que en el Océano Pacífico se desarrolla el fenómeno de La Niña, que consiste en un enfriamiento anómalo del agua y acentúa la ausencia de lluvias en el periodo de “estiaje”, que es de noviembre a febrero.

“Tenemos la condición que va a ser la imperante, que es La Niña. De acuerdo con la teoría, cuándo tenemos años con este fenómeno, los inviernos tienden a ser muy secos y también con esto se agravan las famosas heladas negras.

“Una condición que tiene La Niña es que puede haber sistemas frontales o masas de aire frío que, pueden generar descensos severos y con ausencia de humedad, podrían estár presentando estas heladas de manera severa”, indicó Cruz Torres.

Para esta temporada se pronostican hasta 50 frentes fríos, siete menos que el periodo anterior, aunque las temperaturas serán más bajas.

Un análisis realizado por El Horizonte, a partir de un reporte proporcionado de la Conagua, revela que de noviembre del 2024 a enero del 2025 caerán 36.7 milímetros (mm) de lluvia, lo cual es 41% menos que los 62 mm que caen en promedio en ese periodo. En tanto, de noviembre de 2023 a enero del 2024 se precipitaron 112.8 mm, por lo que lo de este periodo estaría 67% por debajo.

Además, si se compara el trimestre de noviembre a enero con el inmediato anterior (agosto a octubre), se observa una reducción de 80% de lluvias. Para el primero se estiman los 36.7 mm ya mencionados y en el segundo fueron 184 mm de lluvia.

De hecho, en el verano de este año, el estado rompió la racha de sequía al registrar lluvias extraordinarias en junio, con 403 mm, que son 570% más que los 71 mm que caen en promedio en ese mes.

La meteoróloga Cruz Torres afirmó que no es posible pronosticar cuántas “heladas negras” habrá este invierno, pero señaló que es casi seguro que el termómetro bajará de los 0 grados Celsius (°C).

“Normalmente, hemos tenido estas temperaturas extremas. Debemos de recordar que lo más extremo que tenemos es en la porción sur montañosa del estado, donde tenemos estaciones en la parte alta de Galeana y Aramberri, que hemos tenido valores de temperatura entre -10 °C a -12 grados Celsius.

“En el caso del área metropolitana hemos tenido nuestro valor extremo que han sido de -7.5 °C, en diciembre de 1983”, apuntó Cruz Torres.

“¿Este año habrá algo así?”, se le preguntó.

“Me atrevería a decir que por debajo de los 0° sí, porque históricamente y climatológicamente, es probable que se presenten. No me atrevo a dar un valor porque dar un pronóstico tan preciso de que vamos a estar entre menos tanto y menos ‘X’ valor es muy aventurado, porque dependemos mucho de la característica de la masa de aire frío que venga acompañando a cada uno de los sistemas frontales, sus características, de si es polar, continental o ártica”, indicó la meteoróloga.

Pronóstico al detalle

De todos los tres meses analizados, sólo en diciembre se espera que llueva más que el año pasado, aunque por debajo del promedio.

En noviembre, la precipitación promedio es de 22.4 mm, pero para este año se esperan 15.2 mm, lo que representa un 32% menos; el año pasado cayeron 92.1 mm, por lo que este año será 83% menos.

En diciembre, normalmente caen 19.5 mm de agua; el año pasado fueron 12.9 mm, y para este año se esperan 8.8 mm. Esto significa que en diciembre estaremos 55% debajo del promedio y 32% menos que en diciembre del año pasado.

En enero, normalmente, se precipitan 20.1 mm de agua; en enero de este año cayeron 7.8 mm, y para enero de 2025 se esperan 12.7 mm, lo que indica que caerán 37% menos respecto a la media, pero 62% más respecto a enero pasado.

¿Qué es una helada negra?

Como su nombre lo indica, pone negras las plantas. Una helada negra ocurre cuando las temperaturas son inferiores a 0°C, pero no se forma escarcha, ya que el aire es seco y no contiene suficiente vapor de agua.

En estas condiciones, la temperatura no llega al punto de formación escarcha, por lo que el vapor de agua no se deposita ni se congela. Por eso, estas heladas ocurren en aire no saturado.

El nombre “helada negra” se debe a que algunas partes de las plantas se ponen negras al día siguiente debido al daño causado por el frío.

