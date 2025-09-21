Testigos aseguran que el avión hizo acrobacias previo a accidente

Tras el accidente de la aeronave que cobró la vida de la conductora Débora Estrella, vecinos de la colonia Valle de las Grutas, cercana al Parque Industrial Ciudad Mitras, alzaron la voz para denunciar que las maniobras aéreas de aviones y helicópteros son una práctica común cada fin de semana, generando temor entre la población.

Residentes de esta zona del municipio de García aseguran que las aeronaves, que utilizan una pista ubicada en el parque industrial, realizan acrobacias y sobrevuelos a baja altura sobre sus viviendas.

Sobre el accidente donde falleció la conductora de noticias, testigos narran que se escuchó un ruido muy fuerte antes de caer.

"Estuvieron haciendo piruetas; eso ya es de cada fin de semana. Todo tranquilamente, pero como a las 4:00 de la tarde se empezó a escuchar como que el motor fallaba, empezó a aventar mucho humo, la aeronave subió mucho, hizo la pirueta, un círculo abajo y fue y se estrelló", relató un vecino.

La aeronave accidentada era un avión Cessna 150M, presuntamente de la escuela de aeronáutica, propiedad de la empresa Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán A.C.

La señora Victoria Flores, residente de una de las colonias colindantes, expresó el miedo constante con el que viven.

"Empezó a bajar mucho, casi los alcanzabas. Aquí todos decíamos, ¿qué onda?, porque están pasando aquí, están muy abajo", narró Flores.

Residentes de la zona han solicitado a las autoridades una regulación estricta de las operaciones aéreas. Aunque se sabe que la escuela de aviación cuenta con los permisos necesarios, el crecimiento de la zona habitacional ha reducido la distancia entre las viviendas y la pista.

"Ya teníamos tiempo diciendo que se iba a reportar, porque ya era mucho. Mucha gente está inconforme; por lo mismo, el temor de que lo hacen y lo hacen muy abajo", comentó una de las vecinas, quien agregó que, a raíz del reciente accidente, planean iniciar una recolección de firmas para exigir que estas prácticas cesen y evitar futuras tragedias que puedan afectar a sus familias y sus hogares.

La conductora de noticias, Débora Estrella, falleció junto con el piloto Brayan Ballesteros Argueta cuando la avión en la que viajaban cayó la tarde del sábado en el lecho del Río Pesquería, en el municipio de García.

Las autoridades están investigando las causas del accidente.

El alcalde de García, Manuel Guerra, informó que desde que se enteró del accidente arribó al lugar de los hechos y que se están llevando las investigaciones correspondientes, pero informó que, de acuerdo con testigos, la aeronave donde falleció la conductora no realizó acrobacias antes del accidente.

“En mi plática precisamente con algunos testigos, refieren que esta aeronave no es la que se ha visto en algunos videos que estaba realizando algún tipo de acrobacias. Le instruí a mi equipo de Protección Civil que realizara la investigación correspondiente y a su vez revisara los permisos de este aeropuerto que se encuentra en el parque industrial Mitras”, indicó el edil.

