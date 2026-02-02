Vuelca camioneta y cae dentro de plantel COBAC en Saltillo

La mañana de este lunes, un joven terminó al interior del plantel Kovac del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) luego de volcar su vehículo cuando circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, antes de llegar al periférico. El percance ocurrió en un día de asueto, por lo que no había estudiantes ni personal en el lugar. Tras perder el control, el automóvil derribó parte de la malla ciclónica y quedó dentro de las instalaciones educativas.

¿Quién es el conductor involucrado en el accidente?

El conductor fue identificado como Alexis Andreas Rodríguez Lucio, de 27 años, quien viajaba a bordo de un Nissan Sentra. Aunque el joven señaló que otro vehículo le cerró el paso, testigos en el sitio aseguraron que no hubo más unidades involucradas en el accidente. Tras el impacto, personas que se encontraban cerca acudieron a auxiliarlo al escuchar que golpeaba desesperadamente el auto para poder salir.

Atención de emergencia tras la volcadura

Una vez fuera del vehículo, el joven fue recostado mientras se solicitaba apoyo al número de emergencias 911. Paramédicos ingresaron al plantel para brindarle atención y, con apoyo de elementos de la Policía Municipal de Tránsito, lo colocaron en una camilla para trasladarlo en ambulancia a la Clínica del ISSSTE.

Familiares y aseguradora acudieron al lugar

Al lugar acudieron sus padres; la madre acompañó al lesionado, mientras el padre permaneció en espera del ajustador de la aseguradora para responder por los daños ocasionados.

