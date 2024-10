Tiene Akumal en San Pedro una ‘bomba de tiempo’ en su diseño

La torre residencial Akumal, ubicada en una lujosa zona de San Pedro a las faldas del cerro de Chipinque, tiene en su diseño una "bomba de tiempo", ya que al bloquear el acceso para rescate de bomberos, pone en riesgo la integridad y el patrimonio de sus residentes, según aseguró a El Horizonte personal de esta corporación.

El edificio, que comenzó a construirse durante el primer trienio de Miguel Treviño y bajó la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano a cargo de Javier de la Fuente, a simple vista resulta innovador, lo que incluso le valió la obtención de la distinción Architizer A+ Awards 2022 a su firma desarrolladora, Sordo Madaleno, pero tiene un grave defecto que puede ser mortal.

Su diseño impide el paso a bomberos para estar suficientemente cerca de la parte habitanada del inmueble y poder salvar vidas en caso de un incendio, además la rosca de mangueras no es compatible con la que usa el departamento de Bomberos de nuevo León y los aspersores del edificio nada podrían hacer por la integridad de sus residentes, ya que no funcionaron.

El responsable de Protección Civil en San Pedro cuando inició la construcción de Akumal era José Ismael Contreras Martínez.

Ambos incumplimientos a la protección civil que tiene el diseño y operación del inmueble quedaron exhibidos el pasado viernes 18 de octubre, cuando a las 11:44 de la mañana un voraz incendio consumió dos departamentos del piso 6 de dicho inmueble ubicado en el numeral 1016 de la avenida Roberto G. Sada entre Villa Fontana y Privada Río Akumal en la colonia Residencial Chipinque, a un costado del Cerro de la Corona en San Pedro.

Ese día, el siniestro y el mal diseño del edificio pusieron en jaque a bomberos y personal de Protección Civil; la oportuna intervención permitió evacuar a 203 personas, evitando lesiones, intoxicaciones o decesos.

Pero los apagafuegos se las vieron negras: el fuego se avivaba en la parte más alta, es decir, el sexto piso; los aspersores no funcionaron, y el camión de bomberos no pudo ser acercado a la zona siniestrada porque no solo la fachada del inmueble impedía el acceso a la máquina, sino porque una palapa y una alberca se posicionaron como obstáculos que le marcaban una distancia mayor a los 60 metros entre la manguera y el fuego.

Así lo relató para El Horizonte Alejandro Zúñiga, director Operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nuevo León.

"Llegamos hasta el punto, pero hay una barda que impide el acceso de las unidades. Después de la barda hay un jardín, después del jardín hay una palapa, hay una alberca, otro jardín, entonces para nosotros fue imposible desplegar las escaleras de las máquinas para poder llegar hasta el punto, para poder trabajar desde afuera", lamentó el jefe de los bomberos.

Con el fuego, el tiempo y el diseño en su contra, los bomberos sortearon los obstáculos en "infantería", es decir, incursión a pie, apoyados con extintores y poniendo sus vidas por delante en el lujoso edificio.

El jefe de los Bomberos confiesa que si el fuego hubiera sido solo un poco mayor, ellos hubieran quedado rebasados por culpa del diseño.

"Si esto hubiera sido un poquito de mayor magnitud y hubiera habido personas atrapadas, pues ya te imaginarás cuál hubiera sido el desenlace", reveló el jefe de los Bomberos.

Además, reconoció los aspectos que permitieron la respuesta oportuna: la llamada temprana de auxilio por parte del personal de seguridad de Grupo Alfa que incluyó una descripción precisa de los hechos, así como la pronta respuesta de los apagafuegos de la Estación 18 que se ubica en la avenida Gómez Morin, a solo 3 kilómetros de donde ocurrió el siniestro.

Para el jefe de los bomberos, el caso pone sobre la mesa un tema que es "de vida o muerte": que el diseño de inmuebles priorice la seguridad y protección civil antes que las amenidades.

"Si vale la pena mencionar, pedir, rogar, suplicar a los desarrolladores de este tipo de condominios que consideren también no solamente las amenidades y la parte alegre y simpática en estos desarrollos, sino que también vean por las medidas de seguridad y de accesibilidad para los cuerpos de auxilio, específicamente los bomberos en caso de que se suscite un siniestro", dijo el comandante Alejandro Zúñiga a El Horizonte.

Fue en 2019 cuando la inmobiliaria Metric Development Group comenzó a publicitar el inmueble en redes sociales, y para 2021 comenzó a publicarse avances de la construcción del mismo.

Todo esto ocurrió durante el primer trienio de la administración del ex alcalde Miguel Treviño, quien desde su llegada en 2018 nombró a Javier de la Fuente como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal.

Posible chispazo, la causa del incendio

La primera hipótesis del departamento de Bomberos de Nuevo León y de Protección Civil de San Pedro apunta a que una posible chispa pudo ocasionar el siniestro.

“Se da en un condominio semi habitado el cual todavía está en fase de construcción, algunas áreas, en donde se consumen dos cuartos o habitaciones de manera total. Este departamento se encuentra deshabitado y estaban algunos trabajadores.

“En el interior estaban tanques de pintura, acetileno, pintura, solventes, madera, material de construcción. Creemos que al estar haciendo cortes alguna chispa haya tomado alguno de los materiales inflamables y esto haya dado origen a esto”, explicó.

Cabe señalar que uno de los trabajadores, identificado como Víctor Contreras, fue valorado por síntomas de intoxicación, pero no requirió ser trasladado a un hospital.

El séptimo piso de la torre también sufrió afectaciones por la acumulación de humo, lo que obligó a los equipos de emergencia a ventilar la zona abriendo las ventanas.

El director de Protección Civil de San Pedro, Gilberto Almaguer, señaló que las investigaciones sobre las causas exactas del siniestro y las fallas en los sistemas de seguridad del edificio ya están en curso.

La presidenta administradora de la torre, Denisse Álvarez, y el apoderado legal del edificio, César Duque Luna, fueron informados de las fallas críticas que agravaron el incidente.

El condominio fue desarrollado por Metric Development Group, encabezado por Hauser García y Rivera Torres Van Wielink, además de Enrique Meyer.

El diseño corrió a cargo, según la página de internet de la firma, del despacho Sordo Madaleno Arquitectos (SMA).

Este edificio de departamentos “premium” apenas fue inaugurado el 24 de octubre del año pasado y fue desarrollado por la firma inmobiliaria de desarrollos premium Metric Development Group que encabezan Alejandro Hauser García y Román Rivera Torres Van Wielink.

El condominio tiene cuatro tipos de viviendas: las residences que son 40, la mayoría; las garden house que son 12; las sky home que son 13 y dos penthouse.

“Somos una empresa de desarrollo inmobiliario enfocada en la creación de proyectos extraordinarios que generan valor; rendimientos financieros para inversionistas, plusvalía para sus compradores, y un sentido de responsabilidad ante la comunidad y el medio ambiente donde se desarrollan”, señala en su sitio web.

Actualmente, la firma tiene otros tres “condominios boutique”, los otros tres en Cancún y Playa del Carmen.

