Nuevo León

Tiene Estado nivel histórico de inversión extranjera directa: NL

Samuel García presumió los resultados económicos alcanzados por Nuevo León, al destacar que la entidad se consolida como el principal motor económico del país

Durante su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Samuel García Sepúlveda presumió los resultados económicos alcanzados por Nuevo León, al destacar que la entidad se consolida como el principal motor económico del país.

García Sepúlveda también presumió el nivel histórico de inversión extranjera directa, al señalar que Nuevo León ha captado 115,000 millones de dólares, con más de 123 proyectos en curso.

“Solo el primer lugar en economía. Somos el motor económico de México. Aquí se consolidó la industria, y este estado va a pelear para seguir siendo el puntero en materia económica”, afirmó ante empresarios, alcaldes, legisladores y gobernadores reunidos en el recinto del informe.

El mandatario subrayó que su administración ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido gracias a un gobierno que “facilita y ayuda”, así como al dinamismo de la comunidad empresarial.

“En solo cuatro años, gracias a los empresarios, cerramos con un crecimiento de 4.8 por ciento”, enfatizó.

“Vamos a seguir creciendo y aportando a las Pymes; viene más empleo, vienen más inversiones. Vamos en tiempo y forma”, sostuvo, al destacar que la entidad continúa atrayendo capital y fortaleciendo su base productiva.

Con estos resultados, el gobernador aseguró que Nuevo León es el epicentro económico del país, en un mensaje que combinó logros, proyección de futuro y respaldo al sector privado.


