Vanesa García consigue oro de bádminton mixto en Centroamericanos

Este título tiene un significado especial al tratarse de su primera participación en la justa centroamericana, donde el equipo que mantuvo un nivel consistente

La bádmintonista neoleonesa Vanesa Maricela García Contreras debutó con éxito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de oro en la prueba por equipos mixtos junto a la selección mexicana.

El representativo nacional tuvo un desempeño sólido a lo largo del torneo y confirmó su dominio en la gran final, donde derrotó 3-0 a Guatemala para quedarse con el campeonato y subir a lo más alto del podio.

Para García Contreras, el título tiene un significado especial al tratarse de su primera participación en la justa centroamericana, donde fue parte de un equipo que mantuvo un nivel consistente desde el arranque de la competencia.

La actividad para la representante de Nuevo León continuará este domingo 26 de julio, cuando haga su presentación en la modalidad individual femenil, con la intención de extender el buen momento que vive tras conquistar el oro por equipos.

Con la confianza que le dejó el campeonato colectivo, la badmintonista buscará avanzar en el cuadro individual y sumar otro resultado destacado en su debut dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las competencias de bádminton en Santo Domingo 2026 se celebran del 23 al 28 de julio en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este, en República Dominicana.