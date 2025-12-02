Tiene Nuevo León un sistema de pago único en México

Nuevo León es la única ciudad del país que cuenta con un sistema de pagos del transporte público que permite obtener un descuento de 50% en el segundo viaje a pesar de que el pasajero aborde una modalidad diferente a la que abordó primero.

Es decir, un pasajero puede subirse a un camión verde pagando una tarifa, pero luego puede abordar el Metro o Transmetro y pagar la mitad al considerarse trasbordo.

El director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del estado, Abraham Vargas, indicó que eso no es posible en urbes como la Ciudad de México o Guadalajara, donde se pueden hacer transbordos ilimitados, pero en la misma modalidad, por ejemplo, el Metro, pero no en otros medios como los camiones.

“Somos la única ciudad que tiene una integración tarifaria en todas sus modalidades; sin importar si haces viajes en Metro, Transmetro o autobuses de los verdes o de los transportistas, existe una política de transbordo integrado, a diferencia de otras ciudades en donde no hay transbordo integrado, por ejemplo, Ciudad de México, Metro con Metrobús, cada quien tiene su tarifa".

“Dentro de cada modalidad sí hay transferencias, consideradas dentro de su tarifa, pero no entre modalidades y nosotros sí”, señaló.

El funcionario indicó que, además, ya se tiene un solo medio de pago que sirve para todo el transporte, lo cual ya cumplió un año.

“Contamos con un sistema de peaje robusto que estamos que recientemente lo hemos modernizado, hemos unificado finalmente los medios de pago electrónicos".

“Recordarán que antes existían dos tarjetas; ahorita ya no más existe una y la aplicación y sirven todas las modalidades; llevamos ya un año completo trabajando de esta manera”, expresó.

El Horizonte publicó este lunes que el transporte público de Nuevo León se encuentra en reestructuración y una vez que concluya, lo cual se estima que sea en marzo, se buscaría incorporar nuevos esquemas de pagos que sean aún más atractivos para los usuarios.

