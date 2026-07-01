Empresas de NL optimistas sobre impacto del tratado

Un 18% de los encuestados ve un impacto positivo, lo cual se coloca por encima del promedio nacional, en donde un 13% dijo que tiene expectativas favorables

La revisión del T-MEC genera expectativas favorables entre parte del sector empresarial de Nuevo León, donde el 18% de los directivos considera que este proceso tendrá un impacto positivo para sus empresas, por encima del promedio nacional, que se ubicó en 13 por ciento.

De acuerdo con el estudio “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026”, elaborado por la firma consultora KPMG, el 73% de los directivos en Nuevo León señaló que aún no cuenta con suficiente información para definir el impacto que tendrá la revisión del acuerdo comercial, mientras que solo el 3% anticipó un efecto negativo.

En cuanto a los temas que más interesan a las empresas del Estado durante este proceso, el fortalecimiento del mercado regional encabezó las respuestas con 48%, seguido de las oportunidades de inversión, con 46%, y de las nuevas barreras arancelarias, con 40 por ciento.

Además, el 25% de los empresarios de Nuevo León consideró relevantes los nuevos estándares laborales, mientras que el 22% mencionó la digitalización de procesos aduaneros y comerciales y el mismo porcentaje señaló los ajustes en las reglas de origen como aspectos clave para sus operaciones.

A nivel nacional, el estudio muestra que el 68% de los directivos todavía no tiene claridad sobre el impacto de la revisión del T-MEC, el 13% prevé un efecto positivo y el 10% estima que será negativo.

Respecto a los temas prioritarios para las empresas, el fortalecimiento del mercado regional también ocupó el primer lugar, con 44%, seguido de las oportunidades de inversión, con 42 por ciento.

Asimismo, el 30% de los directivos entrevistados identificó las nuevas barreras arancelarias como un aspecto relevante para la operación de sus compañías.

Después de las elecciones en Estados Unidos

Para el sector privado mexicano, lo más importante es que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúe vigente hasta el 2036, y aunque el escenario parece estar puesto para revisiones anuales, colaborarán con el gobierno para acotar los puntos que se sometan a revisión cada año con la expectativa de que, pasadas las elecciones en EUA, se alcance un acuerdo para extenderlo por otros 16 años, dijo José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.