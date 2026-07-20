Brinda Estado curso sobre verificaciones sanitarias en farmacias

La capacitación forma parte de la estrategia 'Nuevo León Cumple: Todo en NLínea + Reglas Claras', coordinada por la Oficina Ejecutiva

El Gobierno del Estado impartió una capacitación a más de 150 empresas y ciudadanos, para explicar cómo funciona y cuáles son los requisitos que se deben cumplir en una Visita de Verificación en Farmacias, Boticas y Droguerías.

La titular de la Oficina Ejecutiva, Mariela Saldívar, destacó la importancia del curso, el cual fue impartido por Ana Karina Herrera, Jefa de Capacitación y Difusión de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud.



“Todos los viernes a las 10:00 de la mañana estamos teniendo capacitaciones sobre cómo usar los trámites digitales que el Gobierno de Nuevo León ya tiene a disposición de todas y todos, y también cómo atender visitas de inspección y verificación en genera”, señaló Saldívar.

“En esta ocasión en específico es sobre estos giros que nos mandó la Secretaría de Salud. Todos estos esfuerzos los estamos haciendo porque el Gobernador (Samuel García) instruyó que nos acercáramos más a las empresas y les facilitáramos la vida”.

Se informó que la capacitación forma parte de la estrategia "Nuevo León Cumple: Todo en NLínea + Reglas Claras", coordinada por la Oficina Ejecutiva.

En este evento participan 10 cámaras empresariales y 19 dependencias estatales, de las cuales 14 realizan inspecciones, verificaciones y notificaciones, con el objetivo de brindar mayor claridad a las empresas sobre sus derechos y obligaciones en estos procesos.

Durante la sesión, la Jefa de Capacitación y Difusión de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, desarrolló los temas de: dispensación de medicamentos y otros insumos, la conservación de los insumos, el control, surtido y registro de antimicrobianos.



Abordó temas relacionados con la infraestructura, el personal responsable, el manejo de medicamentos controlados, magistrales y oficinales, además de los procedimientos para la destrucción de medicamentos y otras disposiciones aplicables a este tipo de establecimientos.



“El objetivo es transparentar estos lineamientos a seguir por parte de las farmacias, boticas y droguerías para dar cumplimiento a las regulaciones sanitarias vigentes. Y pues, que sea esto una herramienta para que podamos ayudarlos para que desarrollen sus actividades diarias”, detalló.

La especialista también presentó DIGIPRiS, la plataforma de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para realizar trámites y servicios sanitarios de manera digital, similar a la ventanilla digital NLínea que opera el Gobierno de Nuevo León para los trámites y servicios estatales.