Tormenta incomunica a tres comunidades en Doctor González

La tormenta que cayó en las últimas horas, provocó el desbordamiento de varios arroyos y la incomunicación de tres comunidades en el municipio de Doctor González.

La lluvia que se generalizó en este poblado entre las cuatro y 05:30 horas del viernes desencadenó fuertes corrientes de agua.

Además varios arroyos y en especial el río Pesquería presentaron 100 por cientos de su capacidad.

Esto generó que al ocurrier desbordamientos, el nivel de agua cubrió los puentes hacia las comunidades de La Morita, Buenos Aires y Hualiches.

En estas comunidades habitan entre total cerca de dos mil 100 personas, las cuales quedaron incomunicadas.

La fuerte corriente del río y los arroyos arrastró maleza, árboles, los cuales se atoraron debajo de

Los pasos a desnivel

Tras el reporte sobre las inundaciones, el alcalde de Doctor Arroyo, Alejandro González Treviño, dispuso de un fuerte operativo de Protección Civil.

Esto generó el cierre de los pasos a desnivel y patrullas de policía fueron desplegadas en esas direcciones para evitar el paso de vehículos y peatones.

“Cuando comenzó a llover y los vecinos reportaron el desbordamiento del río, ordené una rápida acción de prevención” dijo el alcalde.

Aseguró que personal de Protección Civil se mantuviera en contacto con losnhabutantes de estas comunidades y a temprana hora se les hizo llegar despensas.

Debido a la contingencia, algunas personas no pudieron llegar a sus centros de trabajo al quedar varados

Una mujer que labora en una empresa procesadora de maíz no tuvo oportunidad de cruzar uno de los puentes y la incertidumbre la preocupó.

“Ya no pude pasar, iba a mi trabajo, el agua tapó el puente, ya avisé al trabajo pero no sé si aún me iban a dejar llegar”

Acompañada de sus tres hijos y su esposo permanecieron en la orilla del puente.

Mientras que en el paso a desnivel hacia la comunidad de La Morita, el paso fue imposible.

Hasta la 11 horas del viernes, Protección Civil de Doctor González mantenía acordonadas la zonas.

Se dio a conocer que no hubo reportes sobre personas lesionadas ni pérdida de vidas.

