Tormenta tropical 'Bertha' toca tierra por segunda ocasión

El oleaje y las corrientes también motivaron advertencias para evitar ingresar al mar en distintas playas de la costa del Golfo de México

La tormenta tropical Bertha tocó tierra por segunda ocasión este jueves cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, luego de avanzar lentamente por la costa estadounidense del Golfo de México y provocar oleaje elevado, lluvias intensas e inundaciones costeras.

Durante la tarde, el centro del sistema se desplazó tierra adentro a unos 120 kilómetros al noreste de Galveston, Texas, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Aunque conservaba la categoría de tormenta tropical, se esperaba que perdiera fuerza durante la noche y se disipara el viernes.

Persisten riesgos de inundaciones en Texas

Las bandas de lluvia ubicadas al sur del centro de Bertha comenzaron a ingresar sobre el sureste y sur de Texas, donde permanecía el riesgo de inundaciones repentinas aisladas. Una advertencia de tormenta tropical continuaba vigente desde Sargent, Texas, hasta la zona comprendida entre Vermilion y Cameron, en Luisiana.

El fenómeno también podía generar una marejada ciclónica de hasta 60 centímetros en algunos sectores costeros, mientras sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 225 kilómetros desde el centro.

Bertha había tocado tierra por primera vez el miércoles en el sureste de Luisiana, al suroeste de Nueva Orleans, después regresó a las aguas del Golfo, donde mantuvo suficiente intensidad para impactar nuevamente la costa un día después.

Sin víctimas ni daños de consideración

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas ni afectaciones graves relacionadas con la tormenta.

Los cortes de electricidad fueron limitados y los negocios de Galveston permanecieron abiertos, aunque las autoridades recomendaron asegurar objetos colocados en exteriores ante posibles ráfagas de viento.

Como medida preventiva se suspendieron algunos recorridos turísticos en barco ya que las condiciones meteorológicas también obligaron a cancelar el lanzamiento de prueba de un cohete Starship desde el extremo sur de Texas, el cual fue reprogramado para el viernes.

Bertha dejó afectaciones menores en Florida

Antes de avanzar por Luisiana y Texas, el sistema provocó daños menores en Florida. En Pensacola fue cerrada una zona cercana a un malecón afectado, mientras que en Panama City Beach los fuertes vientos derribaron un anuncio sobre un automóvil.

El oleaje y las corrientes también motivaron advertencias para evitar ingresar al mar en distintas playas de la costa del Golfo de México.

Aunque el ciclón no impactó directamente territorio mexicano, su circulación favoreció el ingreso de humedad hacia Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se pronosticaron lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento y posibles descargas eléctricas.

Bertha es la segunda tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, después de Arthur.