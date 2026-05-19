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Nuevo León

Tormenta eléctrica causa incendio en la Sierra de Santiago, NL

Brigadistas y autoridades combatieron el fuego en San José de las Boquillas; hasta ahora no hay riesgo para comunidades cercanas

  • 19
  • Mayo
    2026

La tormenta eléctrica que se presentó en la Sierra de Santiago provocó un incendio en el ejido San José de las Boquillas. 

El fuego es combatido por elementos del grupo Fénix, Protección Civil, voluntarios, bomberos y Conafor. 

El incendio ocurrió durante la tormenta eléctrica que acompañó a un fuerte aguacero la tarde, noche y madrugada. 

El fuego inició en el cerro Pico de Agua Alta en la comunidad San José de las Boquillas en el municipio de Santiago. 

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Tras el reporte sobre el incendio forestal, el protocolo de contraincendio se activó y elementos de las mencionadas corporaciones se dirigieron hasta ese sitio. 

Asimismo, Protección Civil utilizó el helicóptero para iniciar con el combate al fuego. 

Las labores contra incendio se prolongarán durante el día martes en diferentes puntos del mencionado paraje. 

Se dio a conocer que, por el momento, el fuego no pone en riesgo a las comunidades cercanas a la sierra.

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