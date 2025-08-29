Cerrar X
Tráiler choca contra tren en Colón; colapsa la vialidad

Debido a lo fuerte del incidente, las autoridades tuvieron que cerrar el paso en el cruce de Colón y Jordán, por lo que todas las vías alternas se saturaron

  • 29
  • Agosto
    2025

Este viernes, en quincena y a plena hora pico, se registró un choque entre una unidad de tráiler y un tren sobre el cruce de las avenidas Colón y Jordán, colapsando la vialidad de la zona en ambos sentidos.

Debido a lo fuerte del incidente, las autoridades tuvieron que cerrar el paso de esta vialidad, por lo que todas las vías alternas que conectan el centro con el poniente y oriente de la ciudad se vieron saturadas.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del camión resultó lesionado y recibió atención en la zona y no presentó heridas de consideración. Trascendió que esta unidad se encontraba detenida sobre las vías del tren.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal, Protección Civil y personal de Movilidad para atender la emergencia y coordinar las labores.


