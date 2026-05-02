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Tamaulipas

Tráiler en llamas cierra parcial vialidad en la Laredo-Monterrey

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, así como a considerar rutas alternas.

  • 02
  • Mayo
    2026

La circulación vehicular se encuentra parcialmente suspendida en el kilómetro 186 de la Carretera Federal 85, en el tramo Nuevo Laredo–Monterrey, tras el incendio de un tráiler que provocó el cierre de uno de los carriles en dirección de sur a norte.

El incidente fue detectado durante recorridos de seguridad y vigilancia, cuando personal de la Guardia Estatal observó la unidad en llamas, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio.

Hasta el momento no se han precisado las causas del siniestro, por lo que serán determinadas por las autoridades correspondientes.

La unidad afectada quedó detenida sobre uno de los carriles, lo que generó afectaciones directas al flujo vehicular en la zona.

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¿Hubo personas lesionadas?

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas tras el incidente. Sin embargo, el fuego y la posición del vehículo obligaron a implementar medidas preventivas para evitar riesgos a otros conductores.

El cierre parcial se mantuvo como medida de seguridad mientras se desarrollaban las labores de atención.

¿Qué acciones realizaron las autoridades?

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Elementos de bomberos acudieron al sitio para realizar maniobras y sofocar el incendio, mientras que personal de la Guardia Nacional se encargó de coordinar la vialidad y establecer un perímetro seguro.

Las labores incluyeron el control del fuego, enfriamiento de la unidad y evaluación de posibles riesgos adicionales en la zona.

¿Qué se recomienda a los automovilistas?

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, así como a considerar rutas alternas mientras concluyen los trabajos de retiro de la unidad y limpieza de la vía.

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Se prevé que la circulación se restablezca de manera gradual una vez que finalicen las maniobras y se garantice la seguridad en el área afectada.


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