Tráiler en llamas revela presunta red de tráfico de personas

Lo que comenzó como una inspección rutinaria en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias terminó en una dramática operación de rescate que permitió salvar a 39 migrantes indocumentados atrapados dentro de un tráiler en llamas.

De acuerdo con una denuncia penal federal, los hechos ocurrieron la noche del 4 de junio, cuando un tractocamión llegó al puesto de control migratorio en Encino. Durante la inspección, una unidad canina de la Patrulla Fronteriza alertó a los agentes sobre el remolque, por lo que el conductor fue enviado a una revisión secundaria.

Sin embargo, el operador, identificado como Jairo Juli Holguin-Florentino, ignoró las instrucciones y huyó del lugar, iniciando una persecución por la carretera U.S. 281. Autoridades estatales se unieron al operativo e implementaron dispositivos para desinflar los neumáticos del vehículo, pero el conductor continuó avanzando varios kilómetros pese a los daños.

La persecución concluyó cerca de Linn, cuando el tractocamión comenzó a incendiarse. Agentes de la Patrulla Fronteriza y elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas lograron sacar de la cabina a Holguin-Florentino y a su acompañante, Cristian Johansel Mirambeaux-Martinez, quienes fueron arrestados en el lugar.

Según documentos judiciales, mientras controlaban la situación, los agentes escucharon gritos provenientes del interior del remolque. Al sospechar que había personas atrapadas, intentaron abrir el candado sin éxito. Posteriormente solicitaron la llave al conductor detenido, quien indicó dónde se encontraba.

Una vez abierto el remolque, las autoridades rescataron a 39 migrantes antes de que la unidad fuera consumida por las llamas. Todos recibieron atención médica y fueron puestos bajo custodia federal.

Las autoridades informaron que entre los rescatados había ciudadanos de Brasil, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela.

La investigación también reveló testimonios de algunos migrantes, quienes aseguraron haber permanecido en diversas casas de seguridad en el Valle de Texas antes de ser introducidos al remolque. Uno de los testimonios señala que el cruce irregular hacia Estados Unidos ocurrió a través de Matamoros, Tamaulipas, mientras que otra persona afirmó haber ingresado por la zona de Miguel Alemán, antes de ser trasladada a distintos puntos del Valle.

Una mujer hondureña declaró haber pagado 13 mil dólares para ser trasladada a Houston, mientras que otro migrante afirmó haber acordado un pago de 11 mil dólares para llegar a Carolina del Norte.

Tanto Holguin-Florentino como Mirambeaux-Martinez enfrentan cargos federales por conspiración para transportar migrantes en condiciones que ponían en riesgo la vida de las personas. El primero permanece detenido sin derecho a fianza, mientras que el segundo continúa bajo custodia en espera de una audiencia de detención.

Las autoridades federales continúan investigando el caso para determinar el alcance de la presunta red de tráfico de personas y la posible participación de otros involucrados.

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