Nuevo León

Tráiler se incendia y bloquea la autopista de cuota al Aeropuerto

Debido a las labores para sofocar las llamas y como medida para prevenir riesgos, las autoridades cerraron la circulación por completo en ambos sentidos

  • 19
  • Noviembre
    2025

Un fuerte accidente vehicular se registró sobre la autopista de cuota al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el cual provocó que la vialidad fuera totalmente cerrada en ambos sentidos.

De acuerdo con las autoridades, un tráiler que circulaba sobre la mencionada vialidad se brincó un carril, posteriormente derribó varios postes de luz y posteriormente se incendió.

Al lugar acudió personal de Protección Civil estatal para sofocar las llamas, las cuales ya fueron totalmente extintas.

Se desconoce el estado de salud del chofer de la unidad, así como las posibles causas del siniestro.

Debido a las labores para sofocar las llamas y como medida para prevenir riesgos, las autoridades cerraron la circulación por completo en ambos sentidos, por lo que se provocó un gran atasco en la zona.

Al respecto, aerolíneas advirtieron a sus usuarios que salgan con mucho tiempo de anticipación y tomen vías alternas para no ver afectados sus viajes.

Información en desarrollo...


