Volcadura de tráiler con ácido cierra autopista México-Cuernavaca

La autopista México-Cuernavaca permaneció cerrada luego de la volcadura de un tráiler que transportaba alrededor de 10 mil litros de ácido muriático

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Luego de que un tráiler cargado con aproximadamente 10 mil litros de ácido muriático volcó a la altura del kilómetro 70, la circulación en la autopista México-Cuernavaca fue suspendida en ambos sentidos durante la madrugada de este miércoles.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia de distintas corporaciones, que implementaron un operativo especial para evitar riesgos derivados del derrame de la sustancia química sobre la carpeta asfáltica.

Activan protocolo por derrame químico

Tras recibir el reporte, personal de emergencia acordonó la zona y estableció un perímetro de seguridad de entre 300 y 500 metros para prevenir posibles intoxicaciones o afectaciones a quienes transitaban por el lugar.

Como parte de las labores de contención, los equipos especializados comenzaron a esparcir cal sobre el ácido derramado para neutralizar sus efectos y reducir los riesgos ambientales y de salud.

Las autoridades también informaron que algunos de los contenedores que transportaba la unidad permanecieron intactos, por lo que serán retirados de manera controlada antes de iniciar las maniobras para mover el vehículo siniestrado.

Debido al cierre total de la autopista, se implementaron desvíos para mantener la movilidad de los automovilistas.

En dirección a la Ciudad de México, la circulación fue desviada a la altura del kilómetro 80, en la Glorieta de La Paloma de la Paz.

Mientras tanto, quienes se dirigían hacia Cuernavaca fueron canalizados a la altura del kilómetro 53, en el poblado de Tres Marías.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado mientras continúan los trabajos en la zona.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue que al arribar al sitio del percance el operador del tráiler ya no se encontraba en el lugar.

Hasta el momento no se ha informado sobre su paradero ni se ha confirmado si resultó lesionado durante la volcadura.

Por otra parte, las causas que provocaron el accidente aún no han sido determinadas.

Una vez que concluyan las labores para retirar los contenedores, remolcar la unidad y limpiar completamente la vialidad, las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para establecer qué originó la volcadura.