Tras accidentes, PCNL llama a frenar el exceso de velocidad 

Protección Civil de Nuevo León advirtió que el exceso de velocidad sigue siendo la principal causa de accidentes fatales en la Carretera Nacional

El exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores que provocan accidentes fatales en la Carretera Nacional, advirtió el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, quien insistió en que respetar los límites establecidos es la principal medida para evitar tragedias.

Al ser cuestionado sobre los dos accidentes mortales registrados recientemente en esa vía, entre el tramo comprendido entre los municipios de Monterrey y Santiago, el funcionario señaló que, si bien existen diversos factores de riesgo, conducir a velocidades superiores a las permitidas ha sido un elemento recurrente en los siniestros viales.

"Nosotros mismos hemos visto los incidentes que se han presentado, la verdad hechos muy lamentables. Gente que se presume que estaba bajo los efectos del alcohol, algunos amanecidos, cansados, con sueño y el exceso de velocidad es un factor muy importante", declaró.

Cavazos explicó que, independientemente de la discusión entre autoridades sobre si la vigilancia de la Carretera Nacional corresponde a instancias federales, estatales o municipales, los límites de velocidad en esa vía están claramente establecidos y deben ser respetados por todos los automovilistas.

"Nosotros lo más importante que hacemos es hacer un llamado más que todo a la ciudadanía, a nosotros mismos. Hacemos un llamado a respetar los límites de velocidad, la Carretera Nacional tiene muy establecidos los límites de velocidad de 60, 80, 90 km/h y nosotros como ciudadanos debemos de respetar", precisó.

"Siempre vamos a emitir recomendaciones y la primera que nada es manejar con nuestro cinturón de seguridad, no manejar cansados, fatigados o con alguna influencia de alcohol o droga, pero el respetar los límites de velocidad en cualquier parte es lo más importante y eso va primero al ciudadano y luego ya obviamente las autoridades se tendrán que poner de acuerdo si es un tramo federal o si es un tramo municipal", agregó.

Protección Civil llama a respetar los límites de velocidad en la Carretera Nacional

Las declaraciones del funcionario se dan luego de dos accidentes fatales ocurridos con apenas unos días de diferencia sobre la Carretera Nacional, ambos en zonas donde la señalización advierte claramente sobre los límites de velocidad y la peligrosidad del tramo.

El primer hecho ocurrió durante la noche del pasado 10 de julio, cuando cuatro jóvenes murieron y una mujer resultó herida de gravedad en la comunidad de El Cerrito, en el municipio de Santiago, luego de que el vehículo en el que viajaban saliera del camino. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad era conducida presuntamente a exceso de velocidad.

La racha de accidentes continuó la mañana del domingo, cuando un joven de 22 años perdió la vida en un aparatoso percance registrado a la altura del sector La Rioja, horas después de haber celebrado su cumpleaños.

Ante estos hechos, Protección Civil de Nuevo León reiteró el llamado a los automovilistas para reducir la velocidad, respetar la señalización, evitar conducir cansados o bajo los efectos del alcohol o drogas y utilizar siempre el cinturón de seguridad, con el fin de disminuir el número de accidentes y víctimas en una de las carreteras con mayor afluencia vehicular del estado.