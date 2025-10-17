Trasplante en el IMSS le da segunda oportunidad de vida a joven

A sus 24 años, Julissa Magallanes Cermeño ha demostrado una fortaleza inquebrantable al sortear una grave insuficiencia renal que la obligó a pasar por dos trasplantes de riñón.

Tras años de complicaciones y una larga espera, la joven ha recuperado su calidad de vida gracias a la donación de órganos.

A Julissa se le diagnosticó insuficiencia renal hace más de nueve años.

Su primera esperanza llegó en 2016 con un trasplante de donante vivo, siendo su madre quien le dio ese primer órgano.

Sin embargo, en 2022, su cuerpo rechazó el riñón, sumergiéndola de nuevo en un extenuante régimen de hemodiálisis y constantes citas médicas.

El segundo trasplante, realizado en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), le dio una segunda oportunidad de vida.

En entrevista con El Horizonte, Magallanes Cermeño relató la dificultad de vivir con la enfermedad y la extenuante espera por un segundo donante.

“El primer trasplante fue en 2016 y hubo rechazo apenas en 2022. Estuve un tiempo en hemodiálisis y apenas en julio de este año me hicieron el trasplante”, comentó Julissa.

La hemodiálisis limitó severamente su vida. Julissa tuvo que restringir actividades cotidianas y, sobre todo, dejar de lado los viajes debido a las sesiones médicas obligatorias dos días a la semana.

Durante los tres años que pasó en diálisis, la joven confesó que en momentos llegó a perder la esperanza de recibir un nuevo órgano, pensando que su vida quedaría confinada a los tratamientos permanentes.

“La verdad sí llegué a pensar. Lo llegué a ver imposible. Yo dije, pues no, nunca me van a llamar y voy a vivir en hemodiálisis. Sí lo llegué a ver muy imposible”, confesó.

La razón de la larga espera, explicó Julissa, radica en la baja tasa de donación de órganos en el país.

“Es muy poco el pronóstico para que te llamen, porque no mucha gente quiere donar. Entonces, con lo poco que se puede, pues sí, es una larga lista para esperar. Por eso fue larga la espera y, pues, nos sorprendimos cuando nos llamaron”, agregó.

Una nueva vida

El segundo trasplante, realizado en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, ha marcado un antes y un después en la vida de Julissa, devolviéndole las ganas de vivir y la posibilidad de recuperar los años perdidos.

Ahora, la joven puede retomar actividades cotidianas que antes le eran imposibles: salir al parque, practicar algún deporte o, incluso, planear unas vacaciones sin la atadura de las citas de hemodiálisis.

Su historia subraya la urgencia de promover la donación de órganos, una práctica que, como en su caso, representa la esperanza de una vida normal para miles de personas que esperan una segunda oportunidad.

“Agradecer especialmente al IMSS porque sí nos ha ayudado bastante toda, hemos tenido muy buena atención, la verdad, y han sido muy amables y nos han ayudado demasiado con medicina y, pues, con el trasplante, obviamente”, externó la joven de 24 años.

Resalta el amor materno

Luego de hacer los estudios necesarios a los familiares cercanos para ver quién podría ser compatible con la joven, Ana Cermeño tuvo que tomar la decisión de entregarle un riñón a su hija, que sin pensar fue un símbolo del amor de una madre.

Esta acción ayudó a que se redujera la espera para recibir un donador, siendo que en México existe una gran lista de espera de trasplantes, así lo detalló Gerardo Luna López, jefe de la División de Trasplantes de la UMAE 25 en Monterrey.

“Sin donación, no hay trasplante. Y desafortunadamente, en México y en el mundo existen muchas personas que están en espera de un órgano, un tejido o de células. En México tenemos 19.000 personas en una lista de espera para trasplante renal, 250 mil para trasplante hepático, diez para trasplante cardíaco, tres mil para trasplante de pulmón; tenemos gran cantidad de personas en lista de espera para trasplante de células de córneas”, explicó Luna López.

Por su parte, Cermeño agregó que es de gran importancia el concientizar a las personas sobre la cultura de la donación de órganos, especialmente al conocer de cerca el proceso de integración del paciente a la lista de espera, donde su hija se ubicó en un lugar superior al 11,000 de la lista nacional.

“Ahí viene un número, un número de identificación del paciente y, por ejemplo, el de ella. Creo que decía 11.230 y algo decía, pero ese es de la lista nacional".

“No tiene nada de malo que no se asuste la gente, porque puede uno vivir con un riñón y no pasa nada, le damos la oportunidad a otra persona y también nosotros seguimos viviendo, o sea, no hay nada, nada complicado de eso”, dijo Cermeño.

