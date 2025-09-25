Cerrar X
Tamaulipas

Conmemoran Día de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos

Se busca promover la cultura de la donación de órganos para revisar quien puede ser compatible para ser parte del voluntariado

  • 25
  • Septiembre
    2025

En México, el Día Nacional de la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos se conmemora cada 26 de septiembre. La fecha fue establecida por la Secretaría de Salud con el propósito de promover la cultura de la donación y fomentar la inscripción en el Registro Nacional de Donadores.

En esta jornada, hospitales, instituciones de salud y organizaciones civiles realizan campañas informativas. En este marco, resulta clave conocer quiénes pueden ser donadores y quiénes no cumplen con los requisitos médicos.

062ca1b8-7afd-4e46-abf2-4d41c6c414cf.jpg

El Dr. Carlos Enrique Espinoza Pérez, médico cirujano endoscopista, explicó que existen restricciones claras:

“No pueden donar los menores de edad y las mujeres embarazadas, ahora dependiendo del paciente cuál sea el órgano que estaba afectado, es donde vamos a ver si puede donar uno que esté vivo o una persona que previamente haya dado consentimiento de cuando falleciera, cuando ya no latiera su corazón, haya sido un donador voluntario”.

Para convertirse en receptor de un órgano, lo primero es estar inscrito en la lista nacional y especificar el tipo de órgano que se requiere. En este proceso, los hospitales cuentan con equipos multidisciplinarios siempre listos para actuar cuando se presenta un donante compatible.

El especialista detalló cómo se lleva a cabo la cirugía de trasplante:

“Una de las características de que lo que esté vivo es que está circulando la sangre con el oxígeno, con los nutrientes, con todos los elementos que se necesitan para ese órgano. Se tienen que formar dos equipos de cirujanos, enfermeras, ayudantes, anestesiólogos, y en una sala se le está quitando a la persona donante y en el otro quirófano está el receptor”.

En México, dos órganos encabezan la lista de mayor demanda para trasplantes. Su necesidad responde tanto a la búsqueda de una mejor calidad de vida como a factores genéticos y hereditarios.

39365bd4-001a-4bf9-b6c3-4bb6a75346e8.jpg

El Dr. Espinoza subrayó la importancia de dos órganos en particular:

“Si es por importancia, por ejemplo está el corazón, pero la otra que es una de las más factibles, que incluso es la que más se pudiera hacer, es la de trasplante renal. Casi todos los hospitales tienen áreas de hemodiálisis, hay nefrólogos”.

La donación debe ser altruista y voluntaria, aunque también representa un reto económico para las familias.

“Andan alrededor de 1 millón de pesos, ahora también depende del hospital al que vayas, pero un dato en forma general, y cualquiera lo puede checar en Internet, es aproximadamente en esa cantidad”, señaló el médico cirujano.


Comentarios

