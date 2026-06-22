Participa UANL en conferencia global sobre educación en España

Durante su participación, el Rector destacó la necesidad de que las universidades adapten sus programas académicos a las nuevas dinámicas laborales.

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El Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, participó en la Décima Conferencia Global de Educación, un encuentro internacional enfocado en los retos actuales de la educación superior y su vínculo con el empleo del futuro.

El evento se llevó a cabo los días 17 y 18 de junio en Madrid, donde se reunieron líderes universitarios, representantes de empresas, organismos internacionales, especialistas en tecnología educativa y responsables de políticas públicas, con el objetivo de analizar el impacto de la inteligencia artificial, la transformación del trabajo y las microcredenciales en la formación profesional.

La conferencia fue organizada por el World Bank Group y la Corporación Financiera Internacional, instituciones que impulsan iniciativas globales para fortalecer la educación y la empleabilidad.

Durante su participación, el Rector destacó la necesidad de que las universidades adapten sus programas académicos a las nuevas dinámicas laborales, con el fin de desarrollar habilidades acordes a los mercados actuales y futuros, y contribuir así al desarrollo social.

Las actividades del encuentro se estructuraron en torno a cuatro ejes: aprendizaje inclusivo y permanente; educación experiencial vinculada al trabajo; alianzas universidad-industria; e inteligencia artificial, tecnología educativa y empleos del futuro.

La conferencia forma parte de una serie internacional que, a lo largo de una década, ha reunido a referentes del sector educativo para analizar tendencias globales en formación y empleo.