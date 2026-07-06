UANL reúne ayuda para afectados por sismo en Venezuela

Los puntos de colecta están habilitados en las 26 facultades y 29 preparatorias de la institución, así como en la Explanada de Rectoría

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La Universidad Autónoma de Nuevo León puso en marcha un centro de acopio para reunir ayuda humanitaria destinada a la población de Venezuela afectada por un reciente sismo.

La iniciativa forma parte de la campaña Mano Cadena, que se desarrollará del 1 al 13 de julio con la participación de la comunidad universitaria y del público en general.

Recibirán alimentos, artículos de higiene y medicamentos

Los puntos de colecta están habilitados en las 26 facultades y 29 preparatorias de la institución, así como en la Explanada de Rectoría, donde se concentrarán los donativos para su organización y envío.

Entre los insumos prioritarios se encuentran alimentos no perecederos, productos de higiene personal, artículos de limpieza, material de primeros auxilios, productos para bebés y alimento para mascotas.

También se aceptan donaciones de agua y ropa, aunque se solicita priorizar los artículos de menor peso y volumen para facilitar su traslado.

Estudiantes colaboran en la recepción de donativos

Estudiantes voluntarios participan activamente en la recepción, clasificación y empaquetado de la ayuda, apoyando la logística del centro de acopio.

Con esta acción, la Universidad refrenda su compromiso con la responsabilidad social y la atención a emergencias, sumándose a los esfuerzos solidarios ante desastres naturales y convocando a la sociedad a colaborar con quienes más lo necesitan.