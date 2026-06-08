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Nuevo León

Reafirma UANL compromiso con la autonomía en su 55 aniversario

Más de 8 mil integrantes de la comunidad de la UANL se congregaron en rectoría para conmemorar el 55 aniversario de la autonomía universitaria

  • 08
  • Junio
    2026

Más de 8 mil integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León se congregaron en rectoría para conmemorar el 55 aniversario de la autonomía universitaria. 

La ceremonia estuvo encabezada por el rector Santos Guzmán López, quien llamó a preservar y fortalecer este principio fundamental para la vida institucional.

“Orgullosamente, somos una institución comprometida, colaboradora y humanista, siempre al servicio de la comunidad y apegada a sus funciones sustantivas como lo son la academia, la cultura y el deporte

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“La mejor defensa de los valores es la práctica y la formación de ciudadanos que abonan al fortalecimiento y consolidación de esta Máxima Casa de Estudios de Nuevo León”, afirmó.

Asimismo, exhortó a estudiantes, docentes y trabajadores a continuar ejerciendo la autonomía como un principio esencial para el desarrollo de la institución.

“Por ello, los convocamos a continuar practicando nuestra autonomía, que es y seguirá siendo esencial para preservar una Universidad viva, democrática y comprometida con los desafíos de nuestro tiempo”, puntualizó.

La autonomía de la UANL fue obtenida el 5 de junio de 1971 tras un movimiento impulsado por la comunidad universitaria en defensa de la libertad académica, el autogobierno y el fortalecimiento de la educación pública.

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Actualmente, este principio permite a la institución ejercer libertad de cátedra e investigación, elegir a sus autoridades, administrar sus recursos y organizar su estructura académica y administrativa. 


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