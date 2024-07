Urge agilizar trámites en desarrollo urbano, asegura Gabriel Todd

El auge de edificios inconclusos por preventas de departamentos “mal logradas” en Nuevo León es una señal clara que invita a modificar los procesos de tramitología en desarrollo urbano, así lo consideró el urbanista Gabriel Todd.

Además, el especialista indicó que ya es necesario que la autoridad sea más determinante y agilice estos trámites, incluso poniéndole límites de tiempo a las entregadas de permisos.

“Se debe concluir el proceso de planeación urbana en el Implan de Monterrey, hay que concretar

eso, y, por otro lado, incentivar a la autoridad a que sea tajante, sea determinante. Es decir, ser claro en los procesos y decir sí cuando sea sí, y no cuando sea no, y no con tanto desfase de tiempo.

“Hay que acotar los trámites a cierta longitud de tiempo, no se vale que un trámite esté 1 año o 2 años abierto, decir puntualmente que trámite que esté abierto seis meses o le dices sí o le dices no y ya se acabó”, enfatizó.

Como ejemplo, mencionó que a través de un ejercicio que realizó recientemente se detectó que desde que “alguien compra un terreno hasta que vende su último departamento”, pasan hasta 4 años.

“El proceso de tramitología o planeación es demasiado largo, tendríamos que acotarlo a la mitad (2 años) y para eso hay que ser determinantes”, reiteró.

Aunado a ello, Todd también alertó que este tipo de situaciones conllevan otras problemáticas, como lo es la creación de espacios o zonas en abandono o en condiciones insalubres.

“No es sano tener esos esqueletos ahí, porque pasa el tiempo y se vuelven zonas abandonadas donde se meten animales o tal vez hasta delincuentes. Se vuelven focos de abandono, de suciedad.

“Es un combo, tiene que ver con un cambio en la tramitología y que pudiera también que ver con que cambiaron los procedimientos en las factibilidades de agua”, señaló el especialista.

En esto también tiene mucho que ver la mala planeación que realice la empresa desarrolladora que ejecuta determinado proyecto y que no calculó bien sus tiempos, quedándole mal a sus clientes, como el caso de IDEI, que en los últimos meses ha sido una de las más sonadas.

“Se hace una bola de nieve, arranca en la punta y ahí va bajando con un trámite atorado, luego hay una preventa que no debió de darse… Y ahí viene la bola de nieve dándose, y luego otro cliente, le vendiste, pero no le entregas porque no tienes el régimen de condominio.

“A lo mejor es una mala planeación, pero también puede ser que estemos operando en la práctica muy tardada y pues debería ser un proceso más corto”, afirmó.

Todd dijo que es importante que para resolver esta problemática se sumen todos los frentes, desde la autoridad estatal, municipal y las diversas mesas de trabajo.

“Es un tema de tramitología que tenemos que tratar para ser más claros, sí o no, y punto. Definitivamente, si tiene que ver con la tramitología y hay que tratar de hacer algo más integral y definitorio para que no pase tanto tiempo”, recalcó el experto.



