Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T140812_229_b74fbed664
Nuevo León

Urgen reglas claras para destrabar inversiones: Andrés Mijes

El edil enfatizó la necesidad de definir con precisión las normas que rigen cada zona, así como la infraestructura y las responsabilidades requeridas

  • 14
  • Noviembre
    2025

Las inversiones, tanto de empresas extranjeras como nacionales, incluidas las pequeñas y medianas, suelen frenarse por problemas de desarrollo urbano e infraestructura, afirmó el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, durante un encuentro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Nuevo León con diputados federales y senadores de Morena, así como alcaldes metropolitanos.

“Donde más trabas hay en la inversión es en el tema de desarrollo urbano, permisos que tardan ocho meses, un año o hasta dos años en otorgarse. Eso ralentiza la inversión y evita que podamos tener un mercado interno fuerte”, advirtió.

Mijes señaló que uno de los principales retos para atraer inversiones es ofrecer certeza jurídica desde lo local. Explicó que, en Escobedo, se diseñó un distrito industrial con reglas claras que impiden que futuras administraciones autoricen desarrollos habitacionales en zonas destinadas a la industria.

“Lo que provoca mezclar usos de suelo son conflictos políticos y el malestar de los residentes, y al final quien termina saliendo es el empresario, que debe buscar otro lugar para instalarse”, comentó.

Por ello, el alcalde enfatizó la necesidad de definir con precisión las normas que rigen la inversión en cada zona, así como las facilidades, la infraestructura requerida y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

“Por ejemplo, en un terreno aguas arriba se asienta una empresa y dirige sus aguas pluviales hacia los lotes inferiores; cuando llega el último a construir su empresa, termina teniendo que hacer toda la obra pluvial”, explicó.

Mijes también destacó los avances en agilización de trámites en Escobedo, donde los permisos pueden otorgarse en cinco días si la documentación está en orden, gracias a procesos totalmente digitalizados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

4952196240204565349_bdd8891a3c
Reconocen a Escobedo como ejemplo del Plan México
Whats_App_Image_2025_11_14_at_3_38_23_PM_3790bf4dc5
Gobierno más de 1,200 mdp a infraestructura educativa
Foto_1_Lomas_del_Sol_se_transforma_con_la_pavimentacion_de_la_calle_Seccion_68_3f99c80e55
Entrega Arratia rehabilitación de pavimento en calle Sección 68
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_14_at_11_59_54_PM_a91eb35923
Zarazúa firma doble triunfo y México remonta a Dinamarca
tras_cientos_de_documentos_sobre_epstein_aun_quedan_incognitas_7b692233d0
EUA investigará vínculos de Epstein con Bill Clinton
Autenticos_Tigres_72b3bae8a0
Auténticos Tigres vapulea a Linces y está en Semifinales de ONEFA
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_jpg_5c0f45a814
Vecinos rechazan construcción de megadesarrollo en el Topo Chico
publicidad
×