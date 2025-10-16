Urgen red pluvial para evitar 'caos hidrológico' en el Huajuco

Para evitar que el Cañón del Huajuco quede sumergido en un riesgo permanente de inundaciones y “caos hidrológico”, expertos, activistas y vecinos exigieron generar una red pluvial suficiente y bien planeada para esa zona urbana.

Según datos del INEGI y proyecciones oficiales, esa zona ha tenido un crecimiento poblacional “meteórico”, pues del 2000 al 2020 los habitantes se triplicaron y, para el 2030, se estima que se quintuplicarán.

Ante esto, las voces dijeron que de no empezar a hacer algo “ya”, el caos ya no solo se traducirá en una movilidad caótica, sino también en riesgos en materia de protección civil.

Desde iniciativas de ley que obliguen a los desarrolladores a construir infraestructura pluvial que sea proporcional a los fraccionamientos que construyen, hasta pausar por cinco años los permisos de construcción, son las soluciones que plantearon algunos de ellos.

Martha Montemayor, una de las fundadoras del organismo Unidos por el Huajuco, y actual regidora de MC en Monterrey, anunció que ella propondrá la iniciativa de ley Impacto Hidrológico Cero, que tiene como fin principal el evitar que esa delegación del sur de Monterrey se convierta en zona de alto riesgo, aunque sus alcances, afirmó, serían para toda la ciudad, en especial para las construcciones en zona de montaña.

“Yo voy a empujar lo de la iniciativa de ‘Impacto Hidrológico Cero', que es eso, es decir, lo que es hacer obras o medidas para mitigar el agua que escurría el agua antes de que el desarrollador entrara, o sea, no debo tener mayor impacto a los alrededores de lo que ya estaba; es mi bronca, es como la basura, es mi problema; lo que se genere de impacto pluvial en mi desarrollo es mi problema”, comentó Montemayor.

En tanto, una experta en materia de desarrollo urbano señaló que, aunque los desarrolladores se enojen, se tiene que pausar la entrega de permisos de construcción por lo menos cinco años, para que en ese lapso se estudien, planeen y ejecuten las obras hidrológicas necesarias.

También dijo que se debe estudiar dónde se necesitan canales pluviales y dónde vialidades, que son las “grandes deficiencias” del sector.

“Lo que se tiene que hacer en esta zona sería dar un tiempo de pausa de unos cinco años, para madurar bien la planeación y construcción de infraestructura pluvial; el problema en el Huajuco, a diferencia de otras áreas como la zona poniente, donde tienes un montón de opciones viales para dónde mandar a la gente cuando llueve: Almazán, Solidaridad, Lincoln, Ruiz Cortines, Leones, Richard Bird, tienes Verona, Madeira, tienes como seis, siete áreas aquí que nada más tienes una principal, pero acá no".

“Solo tienes la Carretera Nacional y es por donde se circula cuando llueve y es un caos total tanto en materia hídrica como en materia vial”, indicó.

En el año 2000, según el INEGI, habitaban 22,114 y para el 2020 eran 112,430, que son tres veces más o un aumento de 408 por ciento.

Para el 2030, se estima que serán 112,430 habitantes, que es un aumento de 430%, y para el 2050 serían 244,744 personas, que es un incremento de 1,006 por ciento.

Este miércoles El Horizonte publicó que el Cañón del Huajuco es, literalmente, una “resbaladilla de agua” donde ha crecido la mancha urbana de manera desenfrenada, por lo cual corre el riesgo de inundarse. En esa zona, ya la mitad del área urbanizable está ocupada y el resto está en esa vía.

Este miércoles, Montemayor dijo que este problema es constante porque hay desarrollos que se hacen sin las obras pluviales adecuadas, como fue el caso de Catujanes.

Asimismo, el desmonte y falta de vegetación hacen que el terreno pierda capacidad de absorción, poniendo en riesgo la construcción y en ocasiones la vida, debido a las posibles inundaciones, especialmente en la zona del Cañón del Huajuco.

“Se ha ido afectando también pendientes y cauces y todo un poquito con desarrollos y sin hacer las obras pluviales para amortiguar y luego, a medida que van cubriendo con material impermeable, ya sea concreto, piso o lo que sea, o inclusive nomás despalmando y quitando toda la vegetación, porque la vegetación, o sea, el jardín de todos, hace un colchón que absorbe, pues vas afectando bien cañón, o sea, es multifactorial”, agregó la también arquitecta.

Que hablen los expertos

Adrián Cavazos, experto en la materia, publicó un video en el que señaló que actualmente el Cañón del Huajuco, en donde se está concentrando todo el desarrollo urbano, es una cuenca natural, la cual se desfoga en el Arroyo la Chueca y otros cauces que desembocan en el Río la Silla.

Pero los drenajes pluviales y las adecuaciones para que el agua corra no son suficientes, por lo cual los desarrollos deberían tomar otro rumbo para tener las adecuaciones necesarias y evitar otra tragedia como la que sucedió en el fraccionamiento Catujanes.

“La naturaleza por cientos y miles de años esculpió y diseñó estos arroyos considerando una infiltración en la sierra y en los lomeríos en lo que es la parte de matorral submotano y en la parte de bosque de pino, encino, pero esa infiltración en los últimos años ha cambiado porque hemos venido pavimentando la ciudad, hemos venido impermeabilizando, hemos venido construyendo, pero lo hacemos mal, haciendo pluviales de manera inadecuada".

“Entonces esos arroyos tarde o temprano ya, o mejor dicho, ya probablemente sean insuficientes o sean ineficaces”, dijo Adrián Cavazos.

Puntualizó que se tienen que hacer estudios para verificar cuáles son las mejores soluciones, para que las corrientes de agua que se forman con las lluvias no afecten de sobremanera a los ciudadanos, pero que tampoco se desperdicie el agua que la naturaleza entrega.

“Los expertos nos tendrán que decir si hacemos zonas de infiltración aguas arriba, si los nuevos desarrollos deberán contar con nuevas características para la permacultura, ¿qué tenemos que hacer?".

“Interesante saber que estos arroyos desde hace muchos años han tenido el cauce bastante agresivo con algunos huracanes y en la medida en que vayamos construyendo más, vamos a tener un mayor riesgo”, agregó Cavazos.

Piden vecinos de Catujanes canalizar bien escurrimientos de agua

Vecinos del Fraccionamiento Catujanes pidieron que se canalicen correctamente los escurrimientos de agua que hay en el lugar y que los canales pluviales que ya existen en las últimas dos calles reciban un mantenimiento adecuado para que, en momentos de lluvias intensas, tengan un desfogue adecuado hacia afuera de la colonia.

En un comunicado del sector que fue compartido por un vecino a El Horizonte, la mesa directiva expone seis demandas entre las que destaca la correcta canalización del agua de la Privada Catujanes hacia la Privada Bosques del Vergel; la canalización de corrientes de agua hacia calles exteriores del fraccionamiento y la realización de estudios técnicos para solucionar lo que no está funcionando.

Este fraccionamiento lo desarrolló la empresa Trazzo Urbano Internacional, que depende del Grupo Internacional de Inversiones (IDEI) de Alberto de la Garza Evia, aunque la petición también va dirigida al municipio de Monterrey; el fraccionamiento fue autorizado en el 2009 por la administración de Adalberto Madero.

La semana pasada, El Horizonte documentó en tres de sus ediciones cómo se construyó el fraccionamiento sobre una cañada y se obstruyó el paso del agua, lo que derivó en tragedia.

“(Exigimos) correcta canalización del agua de la Privada Catujanes hacia Privada Bosques del Vergel; programación periódica de limpieza de los drenajes pluviales de Privada Catujanes; dar una correcta canalización al agua que sale del drenaje pluvial de calle Las Caleras, pues brota de las alcantarillas a mitad de la calle; realización de estudios previamente mencionados en toda la zona del Huajuco; solución sistemática para la canalización del agua en Antiguo Camino a Villa de Santiago en la zona del Huajuco y el compromiso de programar semestralmente el desazolve de canales a lo largo de toda la zona Huajuco”, señalan.

En el comunicado se lamenta la tragedia ocurrida el 25 de septiembre que derivó en la muerte de un bebé de siete meses luego de que una casa del fraccionamiento vecino Bosques del Vergel se inundó al reventarse una barda de Catujanes.

Los vecinos afirmaron que días después de ese hecho, Servicios Públicos de Monterrey fue a limpiar los únicos canales pluviales que tienen y en una lluvia del 8 de octubre estos funcionaron bien.

“La cantidad de agua que se acumuló en la propiedad de Catujanes no se explica más que por la falta de desfogue del drenaje pluvial, pues en un tiempo de 40 minutos, el agua se acumuló a una altura de más de metro y medio en el patio de la propiedad, lo cual terminó por derribar la barda, pues ni cinco muros hubieran sido capaces de contener tal cantidad de agua".

“La desgracia, un 'tsunami' desembocó en la casa de atrás perteneciente a otra privada, terminando en el fallecimiento de un bebé de siete meses que fue arrastrado por el agua".

