Usuarios del transporte se sienten inseguros por violencia

Ante el registro de la violencia entre automovilista y conductores de camiones urbanos, los usuarios del transporte público, se muestran inseguros ante este tipo de violencia que se está generalizando en la ciudad.



Hay casos con excesiva violencia como lo ocurrido en García donde un hombre atacó a un chofer de un camión con un machete.



Ante este panorama esto opinan algunos usuarios del transporte público.



“Me da mucho miedo, porque no sabes qué cosa te va a tocar, por ejemplo el conductor que actué de manera violenta o el mismo camión, se le pegué a un tráiler o a cualquier cosa y choque por simplemente la provocación de que está enojado o algo así y que no piense en los pasajeros que estamos adentro del camión”, comentó Magaly Pérez.



“Yo pienso que les falta capacitación y que tengan cursos de trato con la gente, más respeto con la gente (…) a veces andan ebrios porque me han tocado y yo pienso que ahí todo es culpa de los jefes por permitir eso”, opinó Horacio García, usuario del transporte público.



“El filtro que utilizan en RH para contratar a los choferes como que no es lo correcto, también los factores externos como por ejemplo el clima, que los camiones no tengan aire acondicionado hace que uno esté todavía un poco más de mal humor, manejan más fuerte o sin responsabilidad a veces”, explicó Alexis Gaona, usuario del transporte público.



Los usuarios del transporte público, además de preocuparse por los tiempos de espera, ahora tendrán que añadir una preocupación más a la hora de subirse a los camiones.





