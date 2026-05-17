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Nuevo León

AyD alcanza 50% de avance en mantenimiento de drenaje para 2026

Entre sus acciones se destaca el lavado de tuberías, la colocación de nuevas líneas de drenaje y la sustitución de redes domiciliarias en lo que va del 2026

  • 17
  • Mayo
    2026

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey acumuló este domingo un total de 320 kilómetros de drenaje sanitario con labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

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Ante estos resultados, el director general de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, anunció que esto representa el 50% de la meta establecida para el año en curso.

“Sumamos 314 mil 087 metros de tubería desazolvada, esto representa alrededor del 50% de los 624 mil metros que nos propusimos limpiar durante 2026. El equipo operativo de todas las centrales ha participado para mantener el ritmo de trabajo y avanzar de buena forma en estos primeros cinco meses del año”.

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En cuanto a renovación de tuberías, se sustituyeron alrededor de siete kilómetros lineales, de los cuales una gran parte ya se encontraba deteriorada tras cumplir su tiempo de vida útil.

“Hemos remplazado tuberías envejecidas por de drenaje sanitario renovado. Al momento llevamos 7 mil 034 metros lineales, lo que representa el 48% de los 14 mil 500 que nos pusimos como meta cambiar el año en curso. Todo esto con recurso propio. Aparte estamos renovando más kilómetros de drenaje con contratistas con recurso financiado por el NADBank”.

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Recomiendan mantener estricto cuidado del drenaje sanitario

Sin embargo, la paraestatal instó a los usuarios a mantener el estricto cuidado de lo que arrojan al drenaje sanitario, especialmente en acciones como el evitar tirar toallas húmedas, grasas, aceites y otro tipo de residuos.

Entre sus acciones se destaca el lavado de tuberías, la colocación de nuevas líneas de drenaje y la sustitución de redes domiciliarias en lo que va del 2026.

 

 

 

 


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