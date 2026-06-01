Van contra los 'razer' que dañan los ríos de Nuevo León

Con el objetivo de frenar el deterioro ambiental en las fuentes hídricas de la entidad, el organismo Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, lanzó un llamado para prohibir y detener la organización de rutas recreativas en los ríos del estado.

Las dependencias estatales advirtieron que estas actividades de turismo masivo de vehículos todo terreno representan una amenaza directa a la salud ecológica de los afluentes, los cuales fungen como corredores biológicos de vital importancia para la región.

“Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, los municipios y las autoridades federales, ya está trabajando para detener la organización de rutas recreativas en los ríos del estado, actividades que representan una amenaza directa a su salud ecológica”, informó la dependencia estatal en un comunicado.

De acuerdo con el marco jurídico local y nacional, los ríos de Nuevo León cuentan con una protección legal expresa debido a que albergan hábitats de vida silvestre protegida. Las autoridades señalaron que la perturbación de estas zonas genera daños irreversibles a la biodiversidad nativa.

Asimismo, se enfatizó que la planeación y ejecución de dichos eventos recreativos constituye una infracción directa a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León y a la Ley General de Vida Silvestre.

“Los ríos de Nuevo León son corredores biológicos con protección legal expresa y hábitat de vida silvestre protegida. Perturbados, generan daños irreversibles a la biodiversidad, y organizarlos como rutas recreativas constituye una infracción a la Ley Ambiental del Estado y a la Ley General de Vida Silvestre. Este tipo de eventos no será tolerado, y se aplicarán sanciones administrativas, medidas de seguridad y las acciones penales que correspondan a quienes los organicen”, se agregó en el documento oficial.

El gobierno estatal emitió un llamado enérgico y formal a los promotores y organizadores de estos recorridos para que se abstengan de continuar con las convocatorias públicas y privadas.

“Hacemos un llamado formal a los organizadores a abstenerse de continuar con estas convocatorias. Este es un esfuerzo colectivo de todo el gobierno para proteger los ecosistemas que son patrimonio de todos los neoleoneses”.

Finalmente, las instituciones reiteraron que esta estrategia forma parte de un esfuerzo colectivo interinstitucional para salvaguardar los ecosistemas locales, los cuales forman parte del patrimonio natural de todos los neoleoneses.

Evento quería meter a cientos en el río

Ningún evento que involucre la entrada masiva de vehículos motorizados a ríos vivos será permitido en Nuevo León, advirtió el diputado Glen Villarreal al señalar que los municipios carecen de facultad para autorizar estas actividades en zonas federales.

“El municipio no puede decirte que sí o que no a meter 400 vehículos motorizados en un río, que aparte los ríos son propiedad federal; no estoy hablando nada más de este evento de ‘bichotera' o ‘bichotada'.” Ningún evento que quiera meter 100 o 500 o 1,000 vehículos en un río vivo se puede hacer en NL; ya tenemos que cambiar nuestras ideas”, enfatizó el diputado.

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