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Nuevo León

Aprueban 24 obras con recursos del FAIS 2026 en Monterrey

Los proyectos estarán enfocados en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje sanitario, mejoramiento de vivienda y urbanización

  • 01
  • Junio
    2026

El Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad la ejecución de 24 obras de infraestructura social que serán financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) 2026, con una inversión total de 219.4 millones de pesos.

La aprobación se realizó durante la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de mayo, donde se autorizó el paquete de acciones que busca atender necesidades prioritarias en distintos sectores de la ciudad.

Obras atenderán servicios básicos y mejoramiento urbano

De acuerdo con el dictamen aprobado, los proyectos estarán enfocados en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje sanitario, mejoramiento de vivienda y urbanización.

Dentro del programa se contempla la construcción de tres obras de red o sistema de agua entubada, así como tres proyectos de red de alcantarillado y una obra adicional de drenaje sanitario.

En materia de vivienda, se incluye la edificación de un cuarto dormitorio y un muro de contención, acciones dirigidas a mejorar las condiciones habitacionales de familias en zonas de mayor necesidad.

El plan también incluye acciones de urbanización para mejorar la movilidad, el acceso y las condiciones del entorno urbano en colonias identificadas como prioritarias.

Entre las intervenciones se encuentra la rehabilitación de un Centro de Desarrollo Comunitario, además de la construcción de 10 andadores urbanos y/o escalinatas.

También se realizarán cuatro obras de pavimentación, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial en sectores que requieren mejores condiciones de conectividad.

Recursos se aplicarán en zonas de atención prioritaria

Las 24 intervenciones serán ejecutadas en las Zonas de Atención Prioritaria identificadas en Monterrey, conforme a la reglamentación establecida para la aplicación de los recursos del FAIS.

Con esta inversión, la administración municipal busca reducir rezagos en infraestructura básica y mejorar la calidad de vida de habitantes en sectores con mayores necesidades sociales y urbanas.


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