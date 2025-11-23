Vecinos exigen ampliar reserva del Cerro del Topo

Asociaciones Civiles y vecinos de Escobedo están pidiendo que se amplíe el polígono de la reserva natural del Cerro del Topo para evitar la construcción de 21 torres de departamentos, que además de privatizar el área, contribuiría al desabasto de servicios y a colapsar la movilidad.

Desde hace semanas, la asociación civil, Tulipán del Monte ha alzado la voz, ya que en el Cerro del Topo hay en puerta un proyecto llamado Torres Sendero, el cual, aunque no tiene aún los permisos municipales necesarios, ya tienen las maquetas de cómo quedarían estas torres de 80 departamentos cada una.

“Nosotros tuvimos una reunión con municipio, con presidencia que nos citaron para hablar del proyecto y como para saber qué era lo que nosotros queríamos.

“Entonces, fuimos igual representantes de la de la sociedad civil y nos comentaron que efectivamente el proyecto no tiene permisos, el municipio no le ha otorgado permisos al desarrollador, sin embargo, este también comentaba que, si el proyecto llegara a cumplir con los requisitos, pues ellos van a tener que aceptarlo”, dijo Liz integrante de la asociación Tulipán del Monte.

Agregó que, además de la ampliación de la reserva natural del Cerro del Topo, pidieron al municipio que en dado caso de que el desarrollador vuelva a solicitar los permisos, sean muy minuciosos, ya que muchas veces no cumplen con los requisitos de impacto ambiental.

“Eso es lo que nos nosotros queremos es le solicitamos que, en dado caso de que el proyecto vuelva a tramitar una solicitud que nos ayuden a realizar lo que a ellos les corresponde, que en este caso sería hacer una revisión minuciosa de los documentos y que también este ellos pues sí, hagan esa revisión que porque muchas veces hay proyectos en los que se meten manifiestos de impacto ambiental, en los que no se representan o no se registra lo que realmente hay en la zona”, agregó Liz de tulipán del Norte.

Además de estas reuniones con el municipio, también se han manifestado de otras maneras, a través de protestas artísticas en donde vecinos de las faldas del cerro han plasmado a través del arte lo que el Cerro del Topo Significa para ellos y como estos proyectos podrían afectar sus vidas cotidianas debido a la gentrificación que significaría dicha construcción.

Así mismo, a través de Change.org han recolectado más de 23,000 firmas en la petición “Detener la Destrucción del Cerro del Topo”, para que se vea que la voluntad de la gente es que el cerro del topo continúe siendo del pueblo y no se privatice y se destruya con 21 torres de departamentos.

