Ven en Distrito Tec un proyecto trunco; es más distrito de bares

A 10 años de que inició, los vecinos del llamado Distrito Tec ven en éste un proyecto trunco y olvidado que aún falta para generar esa “transformación positiva” para sus vidas, como les prometió el Tec de Monterrey.

El resultado hasta el momento, derivado de calles más chicas, en su parecer está provocando caos vial, mientras que al mismo tiempo no se ha concluido el mejoramiento de banquetas, por lo que hay registros abiertos, también hay obras sin terminar, por lo que hay calles sin pavimentar, además de un cableado que no se ha soterrado del todo.

Y su principal molestia proviene de un recinto deportivo colegial (Estadio de Borregos o Estadio Banorte), que ahora se parece más a un centro nocturno o casi una cantina, entre otros “males”.

Además, los habitantes de colonias como Estadio, Tecnológico, Narvarte y Cerro de La Silla, sí, reconocen que no está terminado el proyecto de Distrito Tec, porque saben que es un plan a 15 años; sin embargo, afirman que ya no ven avances, y lo ven detenido desde hace por lo menos dos años, pues dejaron de ver trabajos en la zona.

Este reclamo vecinal se da en el contexto de que en abril próximo está por cumplirse una década de que empezó este proyecto del Tec de Monterrey.

De igual forma, los residentes se quejan de los conciertos multitudinarios en el Estadio Banorte, que nació como parte de este plan urbanístico.

Es de señalar que El Horizonte publicó el jueves 15 de febrero que el espíritu de dicho estadio se “pervirtió”, pues a los vecinos les dijeron que el lugar era para juegos estudiantiles, y no para hacer conciertos con más de 20,000 personas donde se vende alcohol, lo cual trastoca la vida de quienes habitan alrededor.

Al respecto, Eulogio Serna, vecino de la colonia Cerro de la Silla, y quien ha sido uno de los vecinos más críticos del proyecto, afirmó que en las reuniones iniciales con los promotores del proyecto, les ofrecieron calles, banquetas y parques “de primer mundo”, pero no se los cumplieron.

En realidad, remarcó el vecino, lo que buscaba el Tec de Monterrey era quedarse con “dos estadios” para hacer eventos y sacar ganancias, el de Los Rayados, en Guadalupe, y el Estadio Banorte.

“Son unos ambiciosos, vulgares, el dinero es su religión, es lo que sacan, puro dinero, definitivamente desgraciaron el barrio, no hicieron nada bueno, ¿Qué podemos hacer ante eso con el dinero que tienen? Estamos peor, ¿verdad?, supuestamente, íbamos a mejorar, pero no, no.

“Dizque muy responsable y muy ecológicos, no se tocan el corazón para desgraciar aquí el barrio”, acusó Serna.

Distrito Tec es un proyecto urbanístico impulsado el Tec de Monterrey que consiste en integrar el campus de esa universidad privada con 24 colonias que están a su alrededor en un radio de 452 hectáreas y donde viven 24,000 personas.

Comprende las calles Ricardo Covarrubias, Fernando García Roel, Avenida del Estado, Junco de la Vega y Luis Elizondo.

Según sus promotores, está planeado a 15 años y su costo es de $500 millones de dólares, que equivalen actualmente a $9,000 millones de pesos.

El ofrecimiento principal que hizo el Tec de Monterrey para que fuese aprobado el proyecto era que le daría un fin público a un bien privado.

“En varias partes del mundo son las universidades quienes se han convertido en catalizadoras del desarrollo y transformación de sus comunidades: Silicon Valley no existiría sin Stanford, Boston sin MIT y Harvard”, dijo en el 2014 Salvador Alva, en ese entonces presidente del Consejo del Tec de Monterrey.

No obstante, vecinos de esas colonias aseguran que ese plan está muy lejano de la realidad, porque, por lo menos en su experiencia, son más los daños.

Por ejemplo, indicaron que son comunes las largas filas de autos en arterias como Ricardo Covarrubias, debido a que la avenida paso de tener sólo un carril en cada sentido cuando antes tenía cuatro, pues las banquetas se ensancharon.

Y en tanto, obras como el cambio de pavimentos quedó a medias, como ocurre en la Calle Nantes de la colonia Narvarte, donde la mitad de la sección sólo tiene arena.

“Les quitaron una capa de pavimento, dizque para mejorar, y las dejan peor, las calles estaban buenas, las desgraciaron con toda intención”, enfatizó Serna.

Miguel y Gracia Alicia, quienes pidieron no publicar sus apellidos, son un matrimonio que tiene 50 años de vivir en la zona del Tec de Monterrey.

Afirman que debido al rediseño de calles, ahora no tiene donde estacionarse.

“Nosotros nos estacionábamos ahí desde hace 50 años que compramos la casa y ahora no podemos hacerlo.

No esperábamos esto, se supone que (el Tec) es uno de los máximos exponentes de la cultura del país”, lamentó el vecino.

El vecino Eulogio Serna aseguró que los impulsores del proyecto están logrando que las colonias de la zona, como Estadio, Tecnológico, Narvarte y Cerro de La Silla, pierdan identidad, pues ya es común que todos se refieran a ellas sólo como “el distrito”.

“Dizque Distrito Tec, pues nomás para ellos cobrar más. Este mal ya va a ser por el resto de los días. Es de cuidado que personas educadas lleven a cabo esto”, criticó.

Alegó que las calles estaban bien, y lo que ese proyecto hizo o fue descomponerlas.



FALTA SOTERRAR CABLEADO

Los residentes del Distrito Tec señalaron como un gran incumplimiento dentro del proyecto, el soterrar los servicios de energía eléctrica y de fibra óptica, pues en la zona todavía hay portes “telarañas” de cables.

De acuerdo con en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Distrito Tec 2002-2040” que elaboró el municipio de Monterrey, se establece que los cableados aéreos deben soterrarse, es decir, enterrarse, pero aún no se ha terminado esta fase.

“Favorecer el cableado subterráneo para eliminación de postes y cables aéreos”, dice el plan.

En calles como Avenida del Estado, Ricardo Covarrubias y Junco de la Vega, está los montones de cables y no han indicios de que se vayan a retirar los postes.

“Hay muchas cosas que quedaron truncas, la introducción, por ejemplo, del cableado eléctrico subterráneo que nunca lo hicieron, el hecho de reducir la circulación en Ricardo Covarrubias”, expuso don Miguel.

...Y SUFREN POR ESTADIO BANORTE

Vecinos del Distrito Tec condenan lo que consideran un enorme engaño, porque les aseguraron que el Estadio Banorte sería sólo para juegos estudiantiles de futbol americano, y no para conciertos multitudinarios.

“Dijeron que era un área de deportes para ellos mismos, que se iba a acabar el problema que teníamos de la acumulación de vehículos por los juegos”, refirió don Miguel.

Su esposa, Gracia Alicia, describió lo que para ella la zona es: “Es una cantina con permiso, eso viene a pasar, porque nos decían algunos vecinos que vienen ebrios, que se pelean”.

El mal estado de algunas calles es evidente.

“Se estanca el agua, se hacen charcos. No había pasado”, lamentó la señora, vecina de la zona del Distrito Tec.

