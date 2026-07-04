Guadalupe inicia Campamentos de Verano 2026 para 2 mil niños

El edil señaló que la oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas ha sido diseñada para contribuir al desarrollo integral de los menores

Con el objetivo de ofrecer espacios seguros, recreativos y de aprendizaje para la niñez y adolescencia, el Municipio de Guadalupe puso en marcha este sábado los Campamentos de Verano 2026, programa que este año contempla la participación de más de 2 mil niños, niñas y adolescentes en distintos puntos de la ciudad.

El arranque oficial se realizó en el Parque Tolteca, donde el alcalde Héctor García, acompañado de su esposa Blanca Treviño, destacó que esta estrategia busca promover estilos de vida saludables, fortalecer la integración comunitaria y brindar alternativas de formación durante el periodo vacacional.

Un programa con enfoque educativo, recreativo y comunitario

El edil señaló que la oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas ha sido diseñada para contribuir al desarrollo integral de los menores, al tiempo que fomenta la convivencia familiar y fortalece el tejido social en las distintas colonias del municipio.

"Yo quiero invitarles a que sigan pasando la voz con más vecinos, que les digan ve y disfruta del parque, ve al Verano Grandioso que además se llevará en diferentes centros del DIF como la Nuevo Almaguer, Tierra Propia, David Cavazos, Dos Ríos, Santa Cruz, en fin, en todos los DIF tendremos algo divertido para los niños, algo educativo, algo que les sea de aprendizaje, el cuidado al medio ambiente, el impulsarlos a seguir estudiando, a ser grandes, porque es lo que merece la niñez de nuestro querido municipio", expresó el alcalde.

Los campamentos se desarrollarán del 6 al 17 de julio y abarcarán 31 centros del Sistema DIF Guadalupe, además de espacios habilitados en dependencias municipales como Bienestar, Medio Ambiente y Deportes.

Para la edición 2026, el programa tendrá como eje temático el "Safari", una propuesta orientada a fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por el medio ambiente y la importancia de la conservación de la naturaleza.

Las actividades estarán dirigidas a menores de entre 6 y 12 años de edad y combinarán dinámicas recreativas con contenidos educativos enfocados en valores, cuidado ambiental, convivencia y desarrollo personal.

Buscan ampliar el alcance del programa en todo el municipio

Las autoridades municipales hicieron un llamado a las familias de Guadalupe para aprovechar los espacios y actividades disponibles durante el periodo vacacional, con el propósito de que un mayor número de niñas, niños y adolescentes tenga acceso a experiencias formativas y de convivencia en entornos seguros.

Con este programa, el Gobierno de Guadalupe busca consolidar una oferta integral de actividades de verano que contribuya al bienestar de la niñez y fortalezca la participación comunitaria en los distintos sectores del municipio.