Nuevo León

Video: Motociclista salva su vida tras choque de tráiler con tren

Un motociclista en Ramos Arizpe salió ileso tras un tráiler ser embestido por el tren y coletear peligrosamente sobre la carretera Los Pinos

  • 29
  • Octubre
    2025

Tremendo susto fue el que se llevó un motociclista al circular sobre la carretera Los Pinos en el municipio de Ramos Arizpe, donde por poco es aplastado por un tráiler que fue impactado por el tren.

En las imágenes se aprecia el momento en que el motociclista es grabado por otro compañero. Justo al llegar a las vías del tren, las cuales atraviesan la carretera Los Pinos, el tren embiste el tráiler, que terminó por coletear la caja, la cual por poco aplasta al motociclista.

Ante la adrenalina el motociclista que era grabado soltó su vehículo y logró salir ileso, aunque con un tremendo susto.


Comentarios

Etiquetas:
