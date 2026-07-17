Suspenden bar en Ramos Arizpe por permitir ingreso de menores

La sanción fue impuesta luego de que un video difundido en redes sociales evidenció la presencia de niñas y niños dentro del establecimiento

El restaurant bar El Monasterio fue suspendido temporalmente por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe tras comprobarse que permitió el ingreso de menores de edad durante una reunión organizada para presenciar un partido de la Selección Mexicana, en violación a la normativa que regula los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

El director de Servicios Concesionados, Francisco Vázquez Ramos, informó que la investigación comenzó luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que aparecían varios menores al interior del negocio, lo que permitió identificar el establecimiento e iniciar el procedimiento administrativo.

Tras ser citado por la autoridad, el propietario reconoció que organizó una carne asada para vecinos, amigos y familiares con motivo del encuentro deportivo y aceptó que algunos asistentes ingresaron acompañados de sus hijos e incluso de sus nietos.

“El único atenuante que presentó fue que se trataba de un evento mundialista y que lo organizó con un ambiente familiar; sin embargo, eso no exime del cumplimiento de la ley.

El hecho de que sea una actividad deportiva de carácter internacional no permite que se sigan violando las disposiciones que prohíben el ingreso de menores a este tipo de establecimientos”, explicó Vázquez Ramos.

Como resultado de la investigación, la Dirección de Servicios Concesionados determinó la suspensión temporal del establecimiento del 13 al 20 de julio, al acreditarse el incumplimiento de la reglamentación municipal.

En esta ocasión no se aplicó una multa económica, debido a que el propietario aceptó su responsabilidad y colaboró durante el procedimiento.

El funcionario reveló que el concesionario incluso propuso presentar a los familiares que aparecen en el video para intentar evitar la suspensión; sin embargo, la autoridad rechazó esa posibilidad al considerar que implicaría exponer innecesariamente a los menores de edad.

“Reconoció su error y por ello se determinó la suspensión temporal. Nuestro compromiso es hacer cumplir la normatividad y proteger a las niñas, niños y adolescentes”, puntualizó.

La autoridad municipal reiteró que la prohibición de permitir el ingreso de menores a bares y establecimientos con licencia para la venta de bebidas alcohólicas aplica independientemente del tipo de evento que se realice, por lo que advirtió que continuará realizando inspecciones y aplicando las sanciones previstas en la ley cuando se detecten este tipo de irregularidades.