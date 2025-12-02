Cerrar X
nl_samuel_taqueria_dua_lipa_16ddc58331
Nuevo León

Visita Samuel García taquería de Dua Lipa en Ciudad de México

El gobernador y Jorge Máynez aprovecharon su visita a la capital para hacer una parada gastronómica en la taquería de la cantante británica La Dua

  • 02
  • Diciembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aprovechó este martes su visita a la Ciudad de México para realizar una parada gastronómica que se ha convertido en el centro de atención: la taquería La Dua.

El mandatario estatal, junto a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), fue captado cenando en la taquería temporal de la superestrella del pop, Dua Lipa.

El inusual encuentro culinario tuvo lugar en el establecimiento que temporalmente ha sido rebautizado como "La Dua".

WhatsApp Image 2025-12-02 at 9.36.58 PM.jpeg

La taquería es una iniciativa de marketing de la cantante británica, quien se encuentra en la capital del país para promocionar su nuevo álbum y su próxima gira “Radical Optimism Tour”.

El local, que habitualmente opera bajo el nombre de Los Caramelos, fue completamente remodelado.

 El espacio, ubicado sobre avenida Michoacán en la colonia Condesa, fue adornado con letreros alusivos al disco y a la gira de la intérprete de éxitos como New Rules.

Al parecer, García y Máynez disfrutaron plenamente de la experiencia en esta famosa taquería, y no dudaron en compartir la fotografía de su visita en redes sociales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
EH_DOS_FOTOS_2025_12_03_T110439_822_14b24eb6eb
Sobrevive a explosión en Pesquería, pero podría perder la vista
seguridad_guadalupe_0f58b83bd6
Alista Guadalupe operativo para el Monterrey vs Toluca
publicidad

Últimas Noticias

rysmjnjsyjnmsj_23efcc1045
Estados Unidos coloca nuevas boyas en el Río Bravo
e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
f7ff6f7ec9ec1c72bc1d5803e645165b818cbf12w_fd9de01b59
Kremlin niega rechazo al plan de paz de EUA para Ucrania
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×