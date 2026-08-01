Tigres visita al Querétaro y Rayados jugará ante Atlas

Al término del duelo entre los de la Sultana del Norte y los de la ciudad del Acueducto, el Estadio Jalisco albergará la contienda entre Rayados y Atlas

Este sábado veremos las dos caras de la moneda en los equipos regios que participan en la Liga Mx, de inicio se presenta una escuadra de la ‘U’ que en este Apertura 2026 no ha conseguido los tres puntos en los duelos que ha sostenido; y la otra cara de la moneda muestra a los de la ‘Pandilla’ del Monterrey que enfrentarán a los ‘Zorros’ del Atlas, equipo con quienes no han perdido en tierras tapatías desde el 11 de septiembre de 2021.

Luego de la renuncia presentada al inicio de la semana ante la alta jerarquía de Tigres por parte del argentino Guido Hernán Pizarro Demestri, esta tarde los de la UANL presentarán en el banquillo al novel timonel Hernán Rodrigo Elizondo González, para enfrentar esta tarde al Querétaro.

Mientras que, los comandados por Matías Jesús Almeyda jugarán también en patio ajeno esta noche, para sostener su batalla deportiva ante el Atlas de Guadalajara. Cabe destacar que hará su debut en el banquillo de los de ‘La Academia’ el también argentino Hernán Crespo.

UN GALLO QUE NO LE CANTA A TIGRES

La cartelera futbolera regia inicia por la tarde en el Estadio Corregidora, cuando los Tigres de la UANL visiten a los ‘Gallos blancos’ del Querétaro, en punto de las 17:00 horas, con arbitraje de la capitalina y mundialista Katia Itzel García Mendoza.

La escuadra felina saltará al terreno de juego para esta justa futbolera con su uniforme tradicional, que lo conforma el jersey en amarillo con vivos en azul y blanco, pantaloncillo azul y medias amarillas; por su parte los queretanos lo harán con su indumentaria en playera azul, corto y calcetones en color negro.

La historia marca que son 41 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra del Querétaro, considerando únicamente los duelos disputados de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los auriazules han conquistado 22 victorias, por 12 empates y siete derrotas, con 73 goles a favor y 31 en contra, para una diferencia de goles positiva de +42.

De las 73 dianas anotadas por los de amarillo y azul, ocho fueron de André-Pierre Gignac, cinco tantos de Nicolás López; además de tres pepinillos de Andrés Silvera.

NO PIERDEN EN EL JALISCO DESDE 2021

Al término del duelo entre los de la Sultana del Norte y los de la ciudad del Acueducto, el Estadio Jalisco albergará la contienda entre Rayados y Atlas, en punto de las 19:05 horas, teniendo como como árbitro central al jalisciense Jorge Abraham Camacho Peregrina.

La escuadra dirigida por el ‘Pelado’ Almeyda saltará a la grama del recinto ubicado en la colonia Independencia con su vestimenta en blanco total y vivos en el pecho en azul marino; por su parte los comandados por Hernán Crespo lo harán con su tradicional uniforme en rojo y negro.

La cronología indica que son 69 los enfrentamientos oficiales entre Rayados en contra de Atlas, donde se contabilizan únicamente los duelos de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos.

El Monterrey se ha llevado 31 triunfos, en 20 ocasiones igualaron en el marcador y 18 veces fueron derrotados; anotaron 102 goles y recibieron 83 dianas en contra, para una diferencia de goles positiva de +19.

De los 102 goles anotados por los de “La Pandilla del Cerro de la Silla”, 15 son obra del ‘histórico’ Rogelio Funes Mori; seis veces cantó el gol Guillermo Franco y en cinco ocasiones más lo hizo Antonio de Nigris.